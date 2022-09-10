中英在談判香港前途問題時，最初英國是頑固堅持「三個條約有效論」，抗拒將香港交還，這和台灣當局不承認「一中原則」，反對祖國統一如出一轍。在這情況下，他們對北京提出的「一國兩制」方案皆不屑一顧。英國人在反對交還香港時，還向北京發出各種指摘和威脅，說是中國違反「國際規則」，「嚇跑國際投資者」，「香港會崩潰」，「中國推動現代化將受致命影響」……

當年英首相戴卓爾夫人是帶着「大英帝國」的艦隊，剛剛打贏「福克蘭群島保衞戰」的耀武揚威，跑到北京宣示英倫在香港問題上的「強硬立場」的……後來，經過多輪談判無果，北京警告英倫再堅持頑固立場，將在某年某月自行宣布解決香港問題的方案。這下子，英國人才轉變態度，知道不能不把香港97年交還中國，開始接受北京提出的收回香港主權後以「一國兩制」方案「解決香港問題」，造成這一轉變的重要推手，是北京給英倫定下了一個時間上的「最後通牒」和「自行宣布方案」。

現在，大陸對台灣提出「和平統一」祖國、實施「一國兩制」的方針已經超過40年，最近又有第三份促統白皮書，對統一後的「台灣版一國兩制」有了一些具體的構想。對此，台灣方面還是置之不理，這些年來台灣當局的所作所為正在加速分裂的步伐、加速「倚美謀獨」的步伐，與「和平統一」背道而馳愈走愈遠，更對「一國兩制」方案潑了無數的髒水。

對此，大陸當然清楚，知道單純「呼喚和平」的「和統」是呼不來的，知道單純送上「經貿大禮」感化和吸引台灣朝野、接受「和平統一」是無效甚至帶來反效果的，知道單純把「一國兩制」方案寫得如何「尊重台灣的社會制度和生活方式」是打動不了他們的，只會招來惡果的攻訐。

以解決香港問題的經驗，大陸必須在強大武統的壓力和行動開始下宣布，台灣當局必須在某個時間節點前坐下和談，「一國兩制」方案才能上桌。