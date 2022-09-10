經過白宮內部反覆討論和爭辯，美國最終還是決定延長對華加徵關稅，意味着之前傳聞取消部分關稅的計劃臨時變卦。這並不奇怪，老美向來出爾反爾，將關稅視為對華博弈籌碼，自然不甘心就此放棄。但實際上，中方根本不在乎，反正絕大部分關稅由美國消費者承擔，取消與否一點也不重要。美國貿易代表戴琪聲稱中國經濟並未按照美國期望的那樣發展，所以反對取消關稅，這才是最奇葩的理由。

根據戴琪的說法，美國對中國的期望就是中國經濟能夠像美國那樣運作，並遵循美國認可的世貿等組織制訂的相關規範，即「以開放市場為基礎，讓政府和國家與市場和經濟之間保持相當清晰的劃分」。這未免太好笑了，老美憑甚麼認為其他國家必須按照美國期望的那樣運作？他們動不動就拿「國際規則」來壓人，其實國際規則無非就是美國規則，本身作為制訂者也經常不遵守，又有何權利要求別國去遵守？

美國總是批評中國干預市場，不符合世貿規範，更是典型的賊喊捉賊。美國不擇手段打壓華為等中資企業，並威逼和拉攏整個西方陣營一起封鎖圍堵，難道不是干預市場？美國肆意破壞國際經貿秩序和貿易規則，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈，哪一點符合世貿規範？遠的不說，華府最近推出連串法案，分別補貼晶片、電動車等產業，不僅明顯違反世貿規範，更是對自由市場赤裸裸的干預。

說穿了，美國制訂這樣那樣的所謂國際規則，主要目的就是維護其霸權和利益，把自己那一套強加於其他國家，誰不跟從就對付誰。在美國國力最鼎盛的時代，其他國家懾於其淫威，不得不任由擺布。但隨着其國力漸漸衰落，美國還想像過去那樣為所欲為，顯然已力不從心。尤其是中國迅速崛起，而且堅持走自己的道路，再也不可能讓美國予取予攜。戴琪之流昧於形勢，至今還在幻想中國經濟像美國那樣運作，企圖以關稅迫使中國屈服，真可謂癡人說夢。

不管怎麼說，現在已不是單極世界的年代，美國霸權主義、欺凌別國、搞意識形態對抗的舉動，愈來愈不得人心。也許有些國家依然敢怒不敢言，但中國不是。從生產力相對落後到世界第二大經濟體的飛躍，證明中國的發展方向和經濟運作模式更勝一籌，有何理由跟隨美國那一套？