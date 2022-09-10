正當香港能否於11月正常通關爭論不休之際，競爭對手新加坡繼續出招對準香港軟肋來打。港府定於10月底至11月初舉行「香港金融科技周」，新加坡亦決定同一時間主辦「金融科技節」，據悉星洲推動與會者「二揀一」。香港繼續「躺平」，星洲多謝都嚟唔切。

香港近年每逢11月初都會舉辦「金融科技周」，由財經事務及庫務局以及投資推廣署主辦，去年吸引兩萬名參加者、逾400家參展商和39個國際貿易代表團實體及線上參與，今年則定於10月31日至11月4日於會展舉行。新加坡早就銳意發展成為金融科技中心，比香港更早推出研發開支稅務優惠、推動電子基建，每年亦會舉辦「金融科技節」，但會避免與香港撞期，今年則不同，明刀明槍搶客。

特首李家超揚言「香港一定會搶人才」卻苦無行動，新加坡則身體力行，近日推出海外網絡和專業簽證（ONE），吸納全球最頂尖人才；現在連金融科技都要同香港爭一日之長短，再次令人明白何謂「逆水行舟，不進則退」。事實上，香港目前的環境根本無法與星洲相比，僅與國際通關，人家早就走前許多步，連亞洲航空樞紐之位都從香港搶了過去，樟宜機場榮膺今年亞洲區最繁忙機場首位，香港望塵莫及。

連本港商界都叫苦連天，急如熱鍋上的螞蟻，形容香港「搞內循環等於內出血」，港府高官卻依然覺得無所謂。立法會議員直指「3+4」檢疫安排對振興旅遊業毫無幫助，要求盡快放寬至「0+7」，惟醫衞局局長盧寵茂堅持「要睇數據」，不置可否。

其實這也沒有甚麼大不了，只要香港退居內地一個二線小城市，無謂再以國際金融中心自居，被人撳住搶又何足掛齒。