英女王伊利沙伯二世剛去世，享齡96歲，福壽雙全，備極榮哀。她離世後，倫敦白金漢宮上空赫然出現雙彩虹，有人認為這是瑞徵。不論中西文化，都有死後世界之說，如今女王是否已經踏上彩虹，走進基督宗教的天堂，我等不得而知，但觀其一生行誼，總算是於大過無虧，如果她也上不了天堂，恐怕當今歐美世界很多從政者，都注定要下地獄了。

伊利沙伯二世不該是屬於這個年代的政治人物，如果我是她，也寧可早一點離開。老人家平素衣冠楚楚，頭髮面容打理得一絲不苟，儼然王者風範。不過，這種模樣似乎已經不合時宜，當今的年頭，望之不似人君者，才容易行情走俏。且看剛卸任的英國首相約翰遜，他向來頭髮蓬鬆，站在國會議事廳上，樣子就像剛剛睡醒，從床上爬起來一般。面對這樣一個渾人，女王礙於教養和風度，不便說甚麼，畢竟首相是由民眾間接投票選出來的，今日大英帝國子民的品味低劣至此，伊利沙伯二世也是莫之奈何。

女王另一樣不合時宜的表現，是她說話太有分寸，太懂得「知之為知之，不知為不知」的道理。

這個年代的政治領袖，大多不是這般模樣。新首相卓慧思，上任前主理外交事務，但她對國際疆界似乎毫無認識，不懂卻又裝懂。這位唐寧街10號的新主人，曾經公然說不承認某兩處地方是俄羅斯的領土，她以為那是對方新近侵佔而來的，但其實，兩處都是俄國的固有疆域。

這樣荒誕的笑話，女王大抵永遠不會鬧出來，然而在當今這個世代，有不少人反倒喜歡卓慧思那一類的「傻白甜」性格。老人家定然會愈看愈不習慣，她習慣的環境，如今恐怕只在天堂上才有。