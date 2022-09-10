政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前確診新冠肺炎，網民改編他的金句，以「唔好意思，物競天擇，你係要中招」來揶揄一番。事實證明不管是接種5劑新冠疫苗的政客、打了4針的美國正副總統拜登、賀錦麗，以至「皮內注射正嘢嚟」的專家，人人也有中疫的可能，本欄由始至終也清楚此一基本事實，絲毫不感意外。

相比起被盛傳確診，消失於公眾視線「潛水」長達9日，再蒲頭時被傳媒兩度追問是否曾確診，卻始終不肯直接回應，並以「唔適宜回應自己或者個別情況」為由，繼續諱莫如深的抗疫官員，袁國勇對確診開誠布公，早前又祝另一患者早日康復的態度值得官僚們學習，尤其那些領取納稅人俸祿，sick leave竟然還拒絕向「老闆」交代者，更應好好反思做法有沒有無理曠工之嫌。

談到疫苗，警方早前拘捕一名私家醫務診所女醫生，涉嫌未有根據衞生署相關指引，向病人查詢病情及診症情況下，向6,000名病人濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，即俗稱的「免針紙」，有效期為90日，收取「診金」500元。這等行為當然有違醫德，「病人」出術也對其他以捱針換取疫苗通行證的市民不公平，雖然一針不打不見得就必然會染疫、重症、死亡，加重醫療負擔，但這班人零針也可出入疫苗通行證的指定處所，卻非「我唔知啊，醫生開畀我嘅」就可以推得一乾二淨，當局會否一併究責？值得各界關注。

據報道，近日有研究指出mRNA疫苗或會破壞人類天然免疫細胞，影響短期和長期免疫能力，抑制與癌症監測、感染控制、細胞自動調節有關的關鍵機制。這麼一來便令問題變得複雜了，雖然向來有看本欄的讀者會對此種劇情發展絲毫不感意外。