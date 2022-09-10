港府將於11月舉行國際金融投資峰會，但有報道指國際商界人士卻步。另一邊廂，獅城亦擬於11月舉行國際金融會議，直接與本港「撞期」，企圖不言自明。

疫情肆港近3年，大部分經濟活動停滯不前，國際金融事務更受重重掣肘。港府雖多番強調爭取通關是首要任務，卻困難重重。新政府上台以來，並非沒有放寬限制的動作，撤銷航班熔斷機制是其一，檢疫隔離日數改為「3+4」是其二，提出「逆隔離」是其三，但奈何疫情反覆，有關措施對於香港這個開放型經濟體更是杯水車薪。香港在雙向開放中一直「兩頭唔到岸」，繼續陷於通關困難泥沼的話，經濟難以復甦，恐會失血不止。

一方面，香港要堅持精準抗疫，誠如特首所說：「特區政府會繼續按照疫情發展和科學數據分析，制訂以最低成本達致最大效益的精準抗疫策略，在保障市民的生命安全及健康的同時，減低對社會正常活動的影響。」另一方面，就是必須要振興經濟。公開要求放寬入境的呼聲，已從最初的外資商會，擴至整個商界及大眾市民。香港在疫情仍然上升下，如何振興經濟解決就業成為政府最大挑戰。全力對接大灣區建設，並把支持創新科技發展放在更加突出的位置，是振興經濟的不二法門。

香港薈萃東西文化，既是盛事之都，更是國際金融都會。根據《2022年世界投資報告》，本港於2021年吸納的直接外來投資達1,407億美元，全球排第3位；對外直接投資流出方面，在全球排第7位，金額達875億美元；股票市場市值全球第7，要保留固有優勢，政府應盡早預案，在穩健防疫基礎上設定路線圖，讓符合條件的旅客來港時免檢疫，盡快復常方為上策。