今日是教師節，教師是人們靈魂的工程師，是最值得尊敬的傳道、授業、解惑人。教師又是學生榜樣，身教重於言教，教育是百業中最崇高的。香港聖若瑟書院周齡齡老師，在其新作《圓夢》談及與父母兩代人是怎樣傾家蕩產為教育的感人經歷，令人動容，肅然起敬。

「1946年，時值抗日戰爭勝利後第一年，當時只有25歲，心懷救國理想、滿腔愛國熱誠的父親，看着經歷14年無情戰火，滿目瘡痍的遼闊國土，思考自己可以為國家做點甚麼——怎樣才能讓我們中國人過上好日子？」「他放棄繼承家業，轉而走上辦學報國之路，這條路他和母親一道走了一輩子。」「父親聯同其他3位志同道合的友人，籌資共9,000元，與母親一起在香港筲箕灣一幢舊樓房創辦一所私立小學——大同學校。父親是大同學校校長，母親是教務主任。」「他們選擇在當年遍布木屋的貧民區辦學，為的是讓基層兒童有受教育的機會。」學費極廉，校舍常成木屋居民颱風避災所。

「為了讓學校辦下去，我們一家人多年來以校為家，過着簡樸的生活。爸媽睡在原作為廚房的斗室，兄弟姊妹睡在教室。」「我從出生到18歲，只在6歲那年的新年買過兩件新衣服。18年來，我穿的都是舊衣裳。」「父母每天工作16小時——白天教學、晚上備課、批改作業，更經常逐一到學生家探訪。」「我們6兄弟姊妹不以簡樸為苦，也不為父母忙碌而怨，我們都明白父母付出畢生心血所做的事，是為了國家的強大，為了百姓能過上有尊嚴的生活。」大同學校在周捷君校長和呂儀和校長先後辭世後，周家後人為繼承和發揚父母愛國教育之志，將父母遺產全部捐建清遠山區「石聯大同學校」。周家是香港愛國教育先行者。