香港距離「宜居城市」愈來愈遠！政要商家爭着發聲希望香港快放寬入境限制，有稱「只靠內循環會內出血」，有稱「暢通便捷」才可令香港不失國際金融中心地位！之不過，政府對嚴苛防疫政策是否趕客，一於耳朵生在膝蓋上——懶得聽！

呢！政府至叻一招，就係谷針！早前至叻谷長者打針，依家就谷幼童打針，認真係「長幼谷針愁煞人」！當然，政府就唔係咁睇！一切都係為你哋好咋！長者可減輕重症，防死亡；兒童打針保你大！呢！醫衞局副局長李夏茵就認為，兒童有權健康成長，冀透過「誘導」方式確保有關權利。阿姐，請恕老朽愚鈍，兒童要健康成長，就一定要打針嗎？難道唔打針就會夭壽？

至於所謂「誘導」更不知從何說起，依家政府擺到明就好似虎媽，一味要仔女唔好輸在起跑線，有理冇理就係要學呢樣嗰樣，也不理仔女是否有興趣，被逼到對學習冇晒興趣甚至萌生「想死」念頭，總之就係「為你好」喇！依家政府就係咁，有理冇理，打針就係好，唔打針，就輸一世㗎啦！

政府將疫苗通行證涵蓋年齡下降至5歲或以上，幼童須喺9月30日前打首劑疫苗，並喺11月30日前打兩劑疫苗，才可進入指定場所。童權會憂慮兒童會被家長「收起」不外出！其實，疫苗通谷5歲童打針，否則連遊樂場所、主題樂園及商場等都去不得！各位，咁嘅行政措施係「誘導」嗎？

父母唔畀仔女打針，肯定唔會係因為要同政府「鬥氣」，之但係政府又有冇考慮過有啲幼童係因為家族基因或因打針有嚴重副作用而拒絕打針？政府又何必只抱住「為你好」而泥古不化？再咁盲搞落去，盞誘導更多父母帶埋仔女移民！