世界視線：可持續發展是福　代理人戰爭是禍

當今世上最有見識及魄力的經濟學大師，大家一定首推傑佛瑞‧薩克斯（Jeffrey Sachs），他是哥倫比亞大學經濟學教授，經濟發展、可持續社會經濟發展及解決貧窮的專家，多年以來曾當上不同聯合國秘書長的諮詢人。

然而，不少美國新保守主義的政客，都反對他要求先進國家每年提供一些國家收益，來解決落後國家的貧窮、疫症及加強基本權利，免被勞役及人口販賣，還有綠能及氣候變遷。當然，美國新保守主義政府基本上就是 「拔一毛以利天下，不為也」！

當人們提到薩克斯，往往批評甚至恥笑他在1989至1992年期間，幫助東歐搞經濟發展，用的是經濟震盪療法，結果導致俄羅斯經濟崩潰。不過，我們千萬要看透東歐施行震盪療法，其實是美國霸權主義政府的一個陰謀。這個政策其實是用股份化的方式，使東歐的國企可以市場化。

令薩克斯非常氣憤的是，美國大財團趁機借款給東歐的國家，然後美國加息周期開始，結果盧布大幅貶值，拿到股份的人民，因為怕明天盧布價更低，結果大量拋售股份。美國大財團和俄羅斯一些寡頭勾結，平價收購了大量俄羅斯資產。

薩氏當時向美國政府提議，為挽救東歐通脹及經濟崩潰，美國政府可以借美元給東歐對抗惡性通脹。有趣的是，美國政府就借給波蘭10億美元紓困，但對俄羅斯就一毛不拔！相信大家不難理解，波蘭和西方關係一直很好，幫助波蘭可以拉攏它加入北約。相反，美國政府官員一直視俄羅斯是敵人，故此他們甚至對俄國的經濟崩潰，表現幸災樂禍。美國政府實在是無所不用其極要打壓俄羅斯，這階段就埋下和俄羅斯敵對的禍根。

薩克斯教授如今在國際上倡導兩大議題，第一是反對戰爭，他認為戰爭是人類社會最大的殘害，他批評俄羅斯入侵烏克蘭，但也很透徹批評美國政府是實行霸權主義。

此外，他理解中國在全球扮演一個很積極的角色，幫助落後國家建設及經濟發展，但絕不干預這些國家的政制。相反，美國霸權主義政府，就一直奉行「例外主義」及「單邊主義」，也往往只從自利出發，是世界的禍源。他強調中美要合作共贏。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻