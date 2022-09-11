正論：兒童逼針激民怨　防疫也須取平衡

港府將谷針之手對準幼童。本月30日起分兩階段實施「疫苗通行證」最新安排，首階段要求5至11歲兒童須陸續打第一和第二針，次階段即11月30日起劃一要求須打至少兩針。目前未打針而染疫的幼童，即使快測呈陰性亦須坐滿14日疫監。本報接獲家長哭訴有關安排屬歧視，亦沒有科學根據，嚴重影響子女上學權利。谷針防疫無可厚非，惟必須尊重民意，取得平衡，否則谷針一旦變質為逼針，激起的民怨便不容小覷。

Omicron變種病毒由感染至康復一般需時7日，政府遂調整已打兩針或以上者的隔離期至7日，醫管局亦調整未接種兩針的確診病人出院標準，只要其於確診第7日或之後核酸檢測CT值大於30，臨床條件合適便可出院。然而，這套有一致性的措施卻並未涵蓋未有打針的兒童確診者。化名陳太的讀者向本報哭訴，8月中全家確診被送往竹篙灣隔離，她們一家均有免疫系統遺傳病，獲醫生發出「醫學豁免證明書」可豁免接種疫苗，確診後他們病徵輕微，年幼女兒到第5日快測已呈陰性，惟衞生署仍要他們隔離滿14日始能離開。女兒因無法外出和上學終日吵鬧，愁眉不展。陳太質疑打針與無打針的人一樣會確診，且大家都有抗體，但打針人士7日就可「放監」，卻要懲罰無打針人士，到底有何科學根據？

陳太的質疑亦是許多不打針者的心聲。另一化名梁太的讀者亦有相同遭遇，其6歲女兒確診第8日已回復陰性，惟一樣要困足14日始能返學，全家人亦要「連坐」一起坐疫監，影響工作。現時全港學生每日上學都要做快測，不明何以不接受他們的快測結果。

事實上，港府為了提高疫苗接種率，不惜使出種種限制自由的手段，人們為了換取出行自由不得不打針。目前接種兩針的人口逾九成，接種三針亦超過七成，數據和新加坡相若。惟星洲早就解除口罩令，學生上課不用戴口罩，未打針的旅客入境後亦毋須隔離。偏偏香港的防疫手段層出不窮，愈收愈緊，社會復常卻遙遙無期。現在又以長者和幼童接種率不高說事，不斷強調重症對兒童有惡劣影響，但正如有家長質疑，當局淡化疫苗至今仍未正式註冊、兒童及青少年接種後出現心肌炎的比率並不低等問題。退一步說，港府起碼向市民拋出接種率達到若干便能取消疫苗通行證的時間表，鼓勵市民接種疫苗，總勝過一味高壓逼針，奈何時間表、路線圖統統付之闕如，部分市民反感豈是無因？

無獨有偶，香港兒童權利委員會近日收到約2,000名家長反映，對小朋友打疫苗感到憂慮，促請政府加強解說，不要因為家長不希望子女打針而影響兒童發展權益，可見向幼童逼針引發的民怨絕非冰山一角，奈何言者諄諄，聽者藐藐。說來實在令人感慨，當英國查理斯三世返回白金漢宮，沿途和民眾握手，數以萬計的人均沒有戴口罩，甚至有人親吻其面頰，益發顯得處在同一時空之下的香港，不知今夕是何年。