功夫茶：學童自殺顯著升　香江何以咁悲情

有前輩說，「死生亦大矣！惟未知生焉知死，我們珍惜生，自可無懼死。賞花於燦爛時，無負春光」。之不過，何以香港嘅青少年自殺率顯著增長，根本未曾燦爛過，就爭着凋萎？何以未曾發光發亮，就感覺生無可戀？

各位，尋日係「世界防止自殺日」，旨在提升全球各地對防止自殺嘅關注。有防止自殺研究中心公布本港最新自殺數據，估算本港自殺率由2020年嘅12.1，上升至2021年嘅12.3；換言之，即每10萬人中就有約3人死於自殺，較世衞去年全球標準化自殺率9.0高出3.3。青少年自殺率亦有顯著增長，2021年15歲以下嘅自殺率上升至歷史新高1.7。教育心理學家分析，學童自殺原因主要與學校、家庭壓力有關。

有調查才有發言權。根據教育心理專家指出，學童自殺集中喺高年級，大多與學業壓力有關，譬如話疫慌下學校轉為半日面授課，或較早前提早放暑假等，學童忽然間一開學又話要面對公開試，有些難以適應嘅從而產生壓力，並感到困難。喺學業、家庭、社交等影響下，表達情緒能力差嘅或出現問題而自殺。當然，學童自殺千頭萬緒，有中心培訓顧問表示，學童也要面對家庭壓力，自殺個案中有39.4%曾提及就使用手機、電腦時數問題，常與家人爭拗；又或者係家長要求過高，加重子女學業壓力，另亦有21.1%曾提及同母親關係緊張，包括埋怨自己出生係錯誤和不及其優秀等。

事實上，功夫茶上網一查，於「香港學生自殺事件列表」上，可見學生自殺雖然涉及不同範疇，包括家庭、人際相處、感情困擾、精神健康等，不過，最多係因讀書壓力而輕生。時代變了，子女讀成書固然係好事，之但係青少年成長路漫長，讀書只係其中一個「點」，如果佢盡咗力，都係未能達到升大學要求，做家長嘅可以鼓勵佢哋學一門技藝，出來謀生，亦條條大道通羅馬啫！講真，依家大學生成街都係，內地不是有順口溜「博士多如狗，碩士不如狗，學士在遛狗」嗎？香港近年所謂「天子門生」亦不如上世紀70、80年代馨香啦！是以書讀不成，肯正正經經就自己興趣學門技藝，亦天無絕人之路，更何況行行出狀元！

預防自殺，人人有責。要令香江不那麼悲情，社會要改變。青少年要看到社會有令他們可以向上流嘅空間，才有正能量。疫慌下，通關未見曙光，即使想去大灣區打工或創業，你估話咁易咩？仲有，政府要做實事，肩負重任去推動青年與社會共融，要持之以恒，切勿只有三分鐘熱度，青少年才可以有「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開」嘅積極樂觀精神！