香港現時面對的是內外經濟衰退的威脅。

在疫情未可通關底下，香港經濟衰退是難免的。政府用財政力量來刺激需求，屬正常的逆周期變動的因素，但沒有分析認清現在面對的衰退源在何方，可以怎樣對症下藥地應付，盲目的把復甦寄託在通關，過於僥倖。疫情變動，政府與社會是無法控制，國際上亦沒有足夠權威可靠對疫情變化趨勢走向的分析。香港現時疫情惡化，是第5波的餘緒，抑或是第6波的先兆？專家們預測疫情高峰回落的時間會否失誤，一如過往的種種預測？

疫情存在巨大的不確定性，香港的經濟復甦便難以寄託於短期的通關，反而更為保險的期望是疫情和未能通關的時間仍會維持一段時期，或許再有一年的延續。政府的經濟政策，或更準確的是逆周期、救急扶危政策與措施，要以此作為考慮，作出預案，免致衰退擴大而應對失措。

若一年疫情未改，未能正常通關，香港百業和中下階層市民的儲蓄會消耗，失業與收入大降的打擊既造成惡性循環，也使不少家庭與個人（尤其是貧困長者）不易維生。一年還不可能有經濟復甦，特區政府便急需擴大社會福利援助的網絡，保障中下層居民與貧困家庭不會陷於絕路，出現悲劇，或難以恢復的沉重打擊。勞福局要有緊急應對救助的措施，政府高層甚至應有跨部門小組專責其事。

經濟衰退的打擊會是頗大面積，影響深遠，特別是疫情已經兩年多，不少家庭積蓄耗盡，傳統家族之間的相互扶助，可能失去作用，他們依靠的便只有政府和政府多年積累的儲備。在經濟不景時，政府首要是保民生，推動經濟發展是必須，但緩不濟急。

推動經濟發展，可以有中長期戰略策略，但若還有一年不景，短期措施還是急迫重要，一是要保就業（也即是保人才），保企業（保經濟反彈的動力），科技創新產業要投資，卻不能捨近只取遠，傳統的產業也不應只是代發工資，而是助企業盡可能發掘潛力開拓市場，用改革來救企業，這便如內地精準扶貧那樣，要精準扶助受困的企業。政府應動員大學和業界深入經濟的基層與前線調研，協助企業提升效率，而不是動用公帑單只誇誇其言。

疫情與本地經濟或許還有可控之處，國際景氣逆轉，香港被動，但也應由政府帶領變被動為主動，這便看中長期戰略。