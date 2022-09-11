我很想知道剛過世的英女王伊利沙伯二世，對1997年中國收回香港的真實想法和感覺。

1840年，大英帝國憑着船堅炮利打了一場罪惡的鴉片戰爭，逼清廷簽喪權辱國的不平等條約，搶走了中國的香港。這對英國王室是無比榮耀的，王室以第一時間發布《英王制誥》和《王室訓令》；英國大兵耀武揚威，帶着血腥氣味登陸香港島，把香港劃入英國的「殖民管治」範圍，那是大英帝國和英國王室最威的歲月。然而，到了伊利沙伯二世，卻眼睜睜的看着香港回到中國懷抱，殖民管治落幕。對此巨變，我估計伊利沙伯二世會很無奈和傷感吧！

當然，1952年、25歲登基的伊利沙伯二世已經對世事之變、帝國衰落「飽經風霜」了。二戰之後，全球掀起了「國家要獨立、民族要解放、人民要革命」的反帝反殖浪潮，「一座座火山爆發，一頂頂王冠落地」，早已讓英國王室目不暇給，為「祖宗基業」的喪失，一次次的氣急敗壞、傷心落淚。到了香港這頂「王冠」落地時，恐怕已經麻木了。

1975年，英女王伊利沙伯二世首次訪港，那正是香港經濟起飛、殖民管治最輝煌的時期。那時一些香港人充滿敬意和親切地叫她「事頭婆」，以「女主人」尊之，自己則似成了「大英帝國的子民」、「女王的僕人」。英女王也「訓練有素」的展現「親民」，本地的達官貴人、商賈巨室、社會精英，更是對女王陛下望之如神。1986年，伊利沙伯二世第二次訪港，《中英聯合聲明》已簽署，女王一樣受到熱烈歡迎，本地達官貴人、商賈巨室、社會精英為英倫爭取了一份「保障港人權益不變」的「文件」而對女王陛下更加感激涕零，英女王則以悲憫的微笑更加「親民」。

到了1997年6月30日，代表女王及王室的王儲查理斯王子參加「交還香港」儀式，看着英國國旗落下、中國國旗升起。這一刻，英女王在幹啥？在想啥？