人事有代謝，往來成古今。笑話百出的英國新女首相卓慧思剛剛上台，備受各方尊重的英女王伊利沙伯二世就匆匆走了，這是時間上的巧合，也是逃不過的宿命。女王在位長達70年，本身就是一項紀錄或者說榮耀，這一走，意味着一個時代的結束，也意味着大英帝國徹底沒落。

其實應該這樣說，伊利沙伯二世登基的時候，英國已不復當年勇。70年來，她見證了英國由盛轉衰，由曾經的世界霸主淪為美國跟班。尤其是眼見殖民地紛紛獨立，蘇格蘭也不斷鬧分離，英國脫歐後又備受孤立，想必是百般滋味在心頭。作為虛位元首，女王無權也無力扭轉大局，但她總算維繫了聯合王國及英聯邦的完整性，就已經很不容易。她登基以來一直謹守分寸，很少插手政治，不該說的話從來不說，這是其備受各方尊重、王室相安無事的主要原因。但她駕崩後，一切都會出現變化，蘇格蘭和北愛爾蘭遲早又要鬧獨立，澳洲等英聯邦國家也早就在討論實行共和國體制，聯合王國及英聯邦到底還能維持多久，不能不令人懷疑。

「多少六朝興廢事，盡入漁樵閒話。」有人說，曾經的「日不落帝國」大不列顛，不久的將來可能解體為只剩英格蘭和威爾斯，成為名副其實的英倫小國。是耶？非耶？如果真的有這一天，英國王室還有存在的必要嗎？從這個角度看，女王此時離開也許反而是一種解脫。畢竟英國百病纏身，日暮途窮，政客們又無能，一代不如一代，根本沒有前景可言，眼不見為淨也。

不管怎麼說，「倫敦橋塌了」都是一件大事。英國政客聲稱這是「對英國和世界的巨大衝擊」，也許言過其實，但對英國的衝擊是顯而易見的。當下英國危機重重，面臨通脹飆升、能源危機、經濟衰退等各種困擾，政客們束手無策，偏偏又迎來女王駕崩的噩耗，真可謂屋漏偏逢連夜雨。英媒形容這是英國70年來「最具破壞性」事件，雖不中亦不遠，炎夏過去，寒冬將至，英國人的日子將會愈來愈難過。

當然，短期內英國也許還可以吃老本，起碼倫敦還是世界上最重要的國際金融中心之一。但經不起卓慧思等反智政客瞎折騰，既要反俄，又要反中，還要跟歐洲鬧彆扭，遲早連僅剩的一點老本也被消耗殆盡，到時英國還能依靠甚麼？一心一意給美國做小跟班？