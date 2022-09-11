昨日法庭有兩宗判案，對比非常強烈。首先，21歲被告前年夥同另外二人，持刀當街搶劫一名在二手買賣平台放售名牌手袋的女子，得手後被警察擒獲，罪名成立，法官原擬判監9年，姑念其認罪，減刑至6年；接着，5名時任香港言語治療師總工會的骨幹成員，前年6月4日開始發布3本煽動反中仇警的兒童繪本，同遭起訴一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。5人不認罪，日前被判罪名成立，國安法指定法官郭偉健最終判5人各監禁19個月。

先說第一宗案件。被告手持牛肉刀當街搶劫，女事主嚇至花容失色，至今仍有陰影，判6年監禁可謂咎由自取。第二宗國安法案件，案情同搶劫案雖不可相提並論，但其影響可能更加惡劣。有關繪本的對象是未能明辨是非的幼童，利用可愛的卡通形象宣傳反中仇警，效果極之洗腦，對整整一代人影響深遠而惡劣；何況5人不認罪，理應罪加一等，惟最後僅判監禁19個月，扣除三分之一假期，幾個月後又是一條好漢。

至於本欄稍早前寫過的Hello Kitty藏人頭案，被告出獄後又涉非禮女童，該名女童還是其友人的女兒，對女童留下極大心理陰影，法官明言不會輕縱，但最終只是判監12個月。比較之下，持牛肉刀搶劫的被告認罪，也只能由原本監禁9年減刑至6年，判刑那把尺到底如何拿捏，市民摸不着頭腦，反予人隨法官立場和喜好判案之感。

國安案件判刑愈來愈輕已是不爭的事實。儘管中央已經落實全面管治權，儘管國安法已經實施，但本港司法界依然明頂暗抗、陽奉陰違，用或軟或硬的方式跟中央對着幹。本欄一再質疑國安法已被司法廢去武功，不是無的放矢。