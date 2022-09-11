「黃絲」的原產地在香港，如今有部分流落海外，他們裏應外合，遙相唱和，不時會弄出好些荒腔走板的樂章。英女王伊利沙伯二世日前駕崩，很多大英帝國的子民固然感到不捨，但是黃絲身為炎黃子孫，皮膚顏色壓根兒跟人家不同，卻也學着要沉痛悼念。不少移居英國的香港人，甚至收起燈籠、月餅，取消了中秋節所有慶祝活動，全家都表現出一副如喪考妣的模樣。

一眾黃絲進而大做文章，聲稱很多香港人都在懷念英女王，由是借題發揮，自問自答，試圖引導輿論。他們問：「為甚麼海內外這麼多香港人，都捨不得『事頭婆』離開？」然後編造答案，說：「這是因為港英時代的百姓安居樂業，殖民地政府管治英明，不少人是借紀念英女王，去緬懷那一段美好的時光。」

這種調調兒犯了兩個邏輯謬誤，首先，人們是否懷念某個領袖，跟該領袖管治下的民生水平如何，沒有必然關係。筆者家中不少長輩，是因為不堪在內地的艱困生活，而在上世紀70至80年代移居香港，但是他們每逢提起領袖毛澤東、周恩來、鄧小平等人，都是肅然起敬，翹起大拇指讚好。

畢竟在那個年代，不論中西方國家，都很重視領袖的個人宣傳。誰說殖民地教育沒有替香港人「洗腦」，你試找出當時發行的好些硬幣、郵票，且看上面都是誰的頭像，閣下就會明白，那時候的領袖崇拜，是如何在悄然無聲下進行。

至於說港英年代的經濟發展比今天蓬勃，這個問題本欄已解釋過多遍。上世紀70至90年代，亞洲四小龍是同時崛起，齊頭並進，這或許是天運使然，跟是否有個民心所向的事頭婆，大抵沒有關係。