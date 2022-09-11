月到中秋分外明，外國月亮是否特別圓，是一個很感性的題目，言人人殊。雖然人類身處地球是難以看到月球背面，但如果要像黃人那樣遠赴英倫後才得知西方洋人的真面目，那也未免太過愚笨。

有社運人士對傳媒表示早前打算入境英國，不料遭關員質疑其入境目的是否單純旅遊，即使已購買離境機票亦不獲信納。該社運人士指曾向邊境官員表示擔心自己會面對政治迫害，因此不會返香港，對方反問她多年來有否因為參與示威而與警察有任何麻煩，得到的答案是「沒有」，最終關員不排除她可能滯留英國而拒絕其入境。

英國近日諸事不順，通脹失控，食物與能源價格飆升，各行各業爭相罷工，連能夠安撫人心的英女王也駕鶴西歸，有移英KOL甚至大有「標錯尾會」之嘆，一副即將亂作一大團、不知怎算的畫面已是蓄勢待爆，被拒入境英國真是焉知非福呢。然而，報道指這位曾多次在香港示威活動中任司儀、擁有美國國籍的社運人士，質疑英國當局的做法欠公平，又謂審問期間曾「驚恐症」兩度發作，那又豈可輕易罷休啊，要不要行使黃人最愛的那種套路，懇請美國老爹對相關涉事人等進行制裁並派遣美軍登陸，以便主持公道呢？

英國如何懶理聯合國難民署批評也要將難民送往盧旺達，多少說明了「有米者」會被視為移民，否則不排除會被當作瘟神。沒有政府會樂意招呼多年來從沒被當局找過麻煩，卻終日認為自己正受迫害的人踏進國門，皆因沒人敢寫包單有沒有人抬頭望月也會認為月亮正在跟蹤他們。更甚的是，若有人一不滿意便聚眾搞事，在倫敦橋、西敏寺等地築起磚陣，那便決不是頒發甚麼「設計大獎最高人氣獎」的幸災樂禍了，而是中了回力鏢的自討苦吃。