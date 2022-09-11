美國上月決定禁英偉達公司對中國出口兩款高端GPU晶片，若出口須獲許可。美方聲稱，該兩款高端GPU晶片具有算法優勢，能提升中國軍民兩端人工智能技術和應用水平，給美國國家安全帶來威脅。美方明顯以國安為由，行圍堵中國之實。

美方蠻橫霸凌對中國科技企業針對性及系統性的打擊，無疑要「科技圍城」，全方位圍堵中國科技突破。綜觀美方對華打科技戰大概採取幾種模式：築起與華領先的技術及相關產業高牆，例如全球圍剿華為；逼迫西方國家禁中企購買相關產品或合作；把中方納入美方技術出口管制清單；阻止中國創科企業開拓美國金融市場；在全球或印太排斥中國創科產業鏈及供應鏈。

美方大搞科技圍城，看似孤立和遏制中國的科技競爭力，卻是「自損八百」的做法。美國科技優勢是建構於多國合作之上，而中國在全球主流和成熟制式晶片領域坐擁重要位置，更是全球首屈一指的製造業大國，在新品產業鏈和供應鏈大循環中的地位舉足輕重。如將中國排除出產業，全球科技產業及供應鏈的大循環中將失去中國的動能支撐，如排除華為5G技術而提高了歐美布局5G的成本，《晶片法案》亦使其失去中國市場，損失巨大；再者，美國以行政命令方式打擊中國科技業，也戳破美國自由市場國家的虛偽形象。美國搞科技圍城，短期內或對中國科技產業帶來影響，但長期必遭反噬，削弱其全球競爭力。

美方曾說不搞新冷戰，卻又拉幫結派搞科技圍城，可見其邏輯混亂，是非顛倒，大搞科技戰更蘊含為中期選舉拉票的政治目的，撕開了其自由民主大國的面具，把美方的霸權思維和虛偽自私嘴臉表露無遺。