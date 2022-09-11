9月3日是中國人民抗日戰爭勝利77周年，香港第一間抗戰紀念館——沙頭角抗戰紀念館正式揭幕，奠下緬懷抗日英烈、警惕和反對日本軍國主義復活、發揚愛國主義精神、推動保衞世界和平發展的歷史里程碑。

行政長官李家超率領特區政府多名高官，與中央駐港官員及多個主辦單位負責人一同主禮揭幕，當中最為人矚目的是東江縱隊歷史研究會和原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會的團體代表。典禮陣容的含意是，清楚表達特區政府正面肯定和承認中國共產黨在香港淪陷期間，發動和組織東江游擊縱隊及其屬下的港九獨立大隊，團結港人對日作戰的偉大歷史功績，確認了淪陷期間這是唯一的拯救港人的武裝力量，補回了港人不屈不朽反對日本帝國主義侵略戰爭的可歌可泣歷史。

李家超在致詞中指出，「中國人民在抗日戰爭中，向全世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷」。他同時表示：「在日本侵華期間，沙頭角南涌的羅氏家族投身抗日游擊隊，是制衡日軍一支不可或缺的重要隊伍。」他又肯定和感謝羅氏後人無私奉獻，發起將羅家大屋這座三級歷史建築建首間抗戰紀念館。對比之下，回歸25年了，香港特區政府卻甚麼也沒有做，是否慚愧呢？

羅氏後人以一元租金永久出租佔地8,000多呎、建築面積6,000多呎的羅家大屋，為愛國主義教育作出民間無私的貢獻義舉，引發港人必須要問政府坐擁龐大抗戰歷史資源和萬億元財政儲備，有沒有思考過、計劃過設立抗日戰爭紀念館？文化體育及旅遊局局長楊潤雄有研究及構思過嗎？立法會議員有着力跟進這個課題追問政府嗎？請特首在其首份施政報告回答吧！勿再給歷史留白，讓港人失望！