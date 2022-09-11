中秋佳節，本應是普天同慶的大好日子，可惜通關無望，新冠疫情依然嚴峻，而且一疫未平一疫起，猴痘又來拍門，當真係「月到中秋分外愁」！

「但願人長久，千里共嬋娟」，今個中秋，太多親朋好友移民，蘇東坡呢兩句最管用。老朽特別喜愛張九齡嘅《望月懷遠》，其中「滅燭憐光滿，披衣覺露滋」令人深感有哲理存焉！原詩中，詩人滅燭係因為「竟夕起相思」瞓唔着，因而吹熄蠟燭要披衣到戶外。當燭光一滅，月光頃刻洶湧入屋，像千絲萬縷嘅瀑布，像大海之波濤，像千山萬壑裏嘅雲嵐，澎湃而來，流洩喺宇宙每一處空隙。

今夜月明人盡望，不幸有些人嘅天空突然崩坍，沒有了一整塊！人間慘情，近排無過於「冧一支天秤，毀三個家庭」，而本報9月9日之「正論」，一語道破「天秤奪命是人禍，勞工法例欠保障」，指出本港去年上半年共發生132宗職業死亡意外，數字多年持續高企……香港自詡法治之區，一條人命卻僅值兩萬元，法例偏幫僱主彰彰明甚，叫枉死者、殘廢者情何以堪！老朽只覺「工業安全」何其兒戲！

今趟冧天秤悲劇中41歲電工許文明遺孀嘅不幸，更令人深感老天爺不長眼睛！許太一周前才確認乳癌擴散至肺部，已係第4期，事發前一夜，因服藥未能安枕，錯過與丈夫最後一次同入睡；佢原覺得自己離死神較近，豈料丈夫竟比她先走一步，許太形容係上天跟她開個咁大嘅玩笑，「電視台如果寫劇本可能都唔會咁寫！」上天弄人，一至於此！許太最擔心自己病情惡化，遺下一對4歲及7歲女兒乏人照顧！「滅燭憐光滿」，此刻，月光澎湃而來只令人益感人世間的悲哀無奈！此刻，萬家燈火未團圓，一個月餅未能切開大家嘗算甚麼呢？