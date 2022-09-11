深水埗日前發生謀殺案，一名有特殊教育需要（SEN）的5歲男童被發現倒斃於劏房內，其母因涉嫌謀殺被捕。這些人間悲劇，真是一單也嫌多。

為了防止嚴重的虐兒事故，政府打算修例，強制社福界、教育界及醫療界專業人士，工作期間如發現虐待或疏忽照顧兒童，必須作出舉報。建議中舉報設三級制，分紅、黃、綠標示，第一級為兒童受嚴重傷害或有迫切危機，須強制向警方或社署舉報；第二、三級則為鼓勵舉報或轉介。筆者原則上支持立法建議，但舉報只是亡羊補牢、防止虐兒問題惡化的做法，卻未有在根源解決虐兒問題。而要改善虐兒問題，筆者認為關鍵在於家庭教育。

中國人一向有重視家庭教育的傳統，崇德向善、言傳身教這些傳統智慧，至今仍深深地影響着人們對家庭教育的理解。但知易行難，香港以現代核心家庭為主，欠缺家風家訓，加上西方思潮和各類「專家」推銷，傳統價值觀念受到衝擊。

另外，生活方式轉變，雙職父母忙於工作，加上生活逼人，家長也沒有足夠技巧和知識處理子女問題，若子女有特殊需要，虐兒事件很易一觸即發。

在傳統觀念中，家庭教育是家族的事、是家庭內部的事。但時移世易，有人半開玩笑地說「做人父母要考牌」，我們更應從社會視角去處理家庭教育。政府應要有一套完整的家庭教育政策，一改以往零碎隨意、各自為政的做法。家庭教育政策，是指政府有政策、法規和資源去推動家庭教育，指導和支援家長進行正確的家庭教育，建立正確的價值觀以促進家庭和諧。不同的機構包括學校、社福單位、社區層面透過不同形式配合，組織家長進行家庭教育。

過去一些家庭教育活動，主要由社署負責，但覆蓋面不夠闊，參與比例較低。筆者建議家庭教育政策應由民政及青年事務局主要負責，地區層面主導，社署、衞生署、教育局配合，串聯不同單位包括學校、社福團體和地區團體推動，參與的家庭亦能形成社區網絡，互相扶持。服務要化整為零，在各個社區開設家庭教育支援中心，在社區推廣令家庭教育活動入屋，為家長提供及時的支援。試想想，若一個家長在教育子女上苦無對策時，能及時有地區支援，有專業社工也有鄰舍支持，危機才更有可能化解。再者，為普及家長的參與，可參考外國經驗，筆者建議設立有償的育兒或教育津貼，領取的家長要定期參與一定時數的家庭教育培訓；僱主亦應為僱員提供親職假期。此外，家庭教育的推展需要培育相關的專業人員，這方面都需要有政策規劃和配套。

家庭是人生的第一所學校，家長是兒童的第一位導師，良好的家庭教育不單止防止虐兒，更是關乎下一代的整體素質問題。因此，國家高度重視家庭教育，去年已通過並實施《家庭教育促進法》，為家庭教育提供政策保障，當中的精神值得香港參考。