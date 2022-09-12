功夫茶：慶節狂歡忘公德　清潔香港得個吉

疫情持續超過兩年，加上諸多不利消息，港人一直生活得甚為壓抑；好唔容易捱到中秋，之後又有兩日紅假，無晒後顧之憂，市民仲唔盡情釋放，舉家外出歡度佳節咩！之不過，樂極都唔能夠忘形，尤其唔能夠無晒公德心；玩到幾癲都好，自行收拾場面係基本責任嚟，特別係依家正值「清潔香港大行動3.0」期間，市民如果唔配合，無論政府做幾多嘢，最終都只會得個吉！

是咁的。本報記者尋日朝早分別前往西九文化區、維多利亞公園同埋炮台山東岸公園，視察吓市民過節後嘅環境衞生情況，可惜結果令人大失所望！雖然晨咁早就有清潔工人開始工作，清理市民遺留喺現場嘅垃圾，之但係垃圾數量實在太多，清潔工人搏晒命去掃，但掃極都掃唔晒！就記者所見，確有唔少垃圾已被妥善包好，只係因為垃圾桶爆滿，先堆放喺旁邊；但亦都有好多垃圾被隨意遺棄喺草地或座椅之上，而且種類繁多，包括零食、飲品包裝、應節食品、燈籠、螢光棒甚至煙蒂！

最誇張就係，有缺德市民將啲未飲晒嘅飲料，就咁放喺桌椅之上，唔單止容易吸引蛇蟲鼠蟻，一個唔小心被人打瀉，亦都會加重清潔工人嘅負擔！另外，又有啲市民將燈籠懸掛喺大樹之上，似乎係想營造吓氣氛，之但係搞浪漫都要諗後果，掛上樹嗰啲都係傳統紙燈籠，浪漫完又唔自行收走，假如大風少少吹翻個燈籠，隨時燒着成棵樹，好容易引發火警㗎嘛！就算好彩最後冇事，都大大加重清潔工人嘅負擔啦！點可以將自己嘅浪漫，建築喺別人痛苦之上呢？

雖則有清潔工人認為，今年嘅衞生情況已較往年改善，垃圾量亦都較少；但考慮到現時疫情仍然嚴重，查實人流量都較往年少，某程度上反映咗港人嘅公德心，未有顯著提升！港府喺清理衞生黑點嘅同時，係咪應該諗吓點先可以提升市民嘅公德心呢？

唔止團聚勝地遍布垃圾㗎，本報仲接到市民投訴，指維多利亞公園附近一間回收站「綠在天后」嘅門外，喺佳節過後慘被垃圾包圍，搞到回收站慘變垃圾站！嗱，「綠在區區」回收站查實只回收膠樽、廢紙同玻璃等可循環嘅物件，係唔接收一般生活垃圾嘅；但向本報投訴嘅市民發現，堆喺回收站門外嘅垃圾不但冇分類，而且當中混雜咗其他廢物，不禁感嘆點解港人嘅回收、廢物處理意識咁落後，擔心加重回收站職員嘅負擔！

查實呢方面都要歸咎於港府嘅宣傳教育不足，好多市民都希望為環保出一分力，但就缺乏知識，先會變成好心做壞事！當局好應該深入檢討，研究吓點樣加強宣傳教育，尤其諗吓點樣脫離舊有宣傳方法，真正確保市民接收到呢類型資訊，而唔係話用咗大量資源去推動環保，之後就由得市民撞板，查實咁同浪費資源嘅分別唔大！