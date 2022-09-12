娛圈單打：左膠橫行荷里活　政治正確最緊要

荷里活近年狂吹政治正確風，連電影娛樂也要講求政治正確，例如不能歧視性小眾，更不能讓白人壟斷話語權，於是乎，過去以白人為藍本或故事主角的電影，如今統統換上黑人面孔。迪士尼動畫《小魚仙》陪伴不少人成長，女主角愛麗兒一直「白雪雪」，惟最近拍成的真人版，愛麗兒換上黑人臉孔，由新生代女歌手Halle Bailey擔演。首支預告片近日出爐，外國網民大呼接受不了，認為毀了童年，甚至譏為《阿凡達》海底版。

平情而論，22歲的Halle Bailey外表稱得上青春可人，歌聲更是悅耳，惟黑人版《小魚仙》始終和迪士尼原裝動畫版有很大距離，網民一時間接受不了不難理解。最終能否扭轉外界偏見，還須票房論英雄。

然而，更令人感到政治正確過了頭的，當推漫威英雄電影《美國隊長》，由美國型男基斯伊雲斯交棒予黑人男星安東尼麥奇接任。《復仇者聯盟4：終局之戰》結局時，他接下「美國隊長」盾牌；又在去年Disney+推出的劇集《飛隼與寒冬戰士》中，正式成為新任「美國隊長」；據悉籌拍中的《美國隊長4》也是以他為主角。

「黑人的命也是命」示威浪潮席捲全美國，將積累已久的種族歧視問題一下子擺上枱面，原本已經「左膠」橫行的荷里活更趨極端，動輒讓黑人出任大片主角以示公允。問題是，荷里活電影不僅面向美國本土，更面向全世界，如此極端的政治正確是否符合全球觀眾口味，令人疑問。這種勢頭若無節制地發展下去，白人演員會否從此冇碇企？這會否又是另一種逆向歧視？