正論：規劃欠完善精準　房策自製造矛盾

疫情纏擾，經濟插水，社會深層次矛盾更浮面，其中房屋問題是老掉牙的問題，人人皆知，歷任特首都信誓旦旦會處理，結果有人弄得業主要燒炭，有人累基層要住恐怖劏房甚至瞓街，改朝換代令到房屋政策前後不一，政府自己都帶頭矛盾，難怪社會愈來愈分化。

綠置居便是畸形房策的歷史產品。先後經歷3位特首，曾經雷聲大，卻又雨量小，一度被冷落，上屆政府拿來作擋箭牌「招呼」市民，來到今屆政府，綠置居2022又快將推出，提供超過4,600個單位，相信可於本月內接受申請，攪珠後最快年底可以選樓。今次推出的3個屋苑以市價41折發售，最平79萬元有交易，最貴也不用300萬元，以現時樓價來看，是部分人上車的好選擇，但對於普羅基層來說，綠置居無助解決其居住問題。

嚴格來說，綠置居是個三不像，甚至剝奪基層上樓機會，因為部分綠置居地皮，本來就可以拿來興建公屋或居屋，現在左手交右手，間接令到公屋供應量減少，多一個置業階梯，反而成為上樓絆腳石，房策車前倒後，說是自我製造矛盾也不為過。歸根究柢，政府做事急就章，頭痛醫頭，腳痛醫腳，缺乏完善規劃，房屋供應未夠精準，便會衍生像綠置居的「怪胎」。

今期綠置居3個屋苑，油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑貼近市區，交通比較便利，相對最近入伙的屋邨選址偏遠「山旮旯」，可說是天壤之別。本報近期屢揭新公屋規劃不善，粉嶺皇后山邨日日大排長龍等搭車，折騰小小年紀學童跨區求學，屯門兩個屋邨亦是翻版災難，上月陸續入伙，逾兩萬人口的和田邨及菁田邨，生活基本配套嚴重不足，沒有街市，就連有蓋巴士站亦欠奉，居民要冒日曬雨淋及風吹雨打，步行數分鐘去搭巴士，老幼隨時中暑甚至淋濕生病。而且過路處位置遠離巴士站，邨民跨越欄杆追巴士，製造驚險。

3個公屋的不便利，對比交通方便的3個綠置居屋苑，簡直不可同日而語。綠置居一般是給合資格的綠表人士申請，多數是現有公屋住戶，本身已經享有公共房屋福利，交低廉租金，所以可以有積蓄買樓，現在更有市區樓盤供選購，可說是優惠盡透，可憐基層排隊輪候公屋多年，期間捱私樓貴租或劏房非人生活，等到上樓又像被遷徙流放到不毛地帶，非常不公平。政策不患寡而患不均，不患貧而患不安，當局實在需要反省檢討。

政府提倡減少出售細單位，但新一期綠置居的單位中，錦柏苑及清濤苑仍各有近五成單位少於300平方呎。而今期綠置居與新一期居屋同樣收緊轉售限制，須住滿15年才可補地價於公開市場轉售單位，比之前限制的10年為多，無異大削吸引力，再加上息口趨於上升周期，經濟前景又悲觀，公屋居民會否被吸引交出平租單位，也是疑問，若果滯銷成為「賣剩蔗」，難道大出血去清貨？規劃不善，影響深遠，綠置居何去何從，政府要痛定思痛，來個抉擇。