英女王逝世，兒子查理斯繼位。在一個君主立憲，國王再無政治權力的國度，這樣的人事更替無足輕重。歐洲不少國家也有王室，也有更替的情況。英女王高壽，在位70年是例外，可她在位多少年亦與英國政府、英國國運沒多大關連。歐洲王室的更替一般國際新聞都少報道，這些歷史殘留下來的王族寄生於現代國家，只是滿足這些國家的一些歷史情懷，實際意義與作用不大。英國王室一如其他歐洲王室，是絕無可能重奪政權的，它們的存廢也在人民與國會的手裏。

英女王逝世受到媒體重視，一是她是大英帝國的君主，大英帝國是在美國霸權之前的全球霸主，因而有一點歷史殘餘新聞價值。

二是英國以往殖民地眾多，殖民地的奴化教育造就不少各國的奴才心態，有所謂斯德哥爾摩症候群，認賊作父。尤其是今天輿論受政治操作，悼念英女王，擺出一個賢君良政形態，為英國代表的殖民主義、帝國主義塗脂抹粉，製造西方仁愛的假象。以香港為例，痛哭英女王逝世的或許有些市井感情，但更多的是以政治劃界，以殖民地的安居樂業謊言來否定香港的回歸、否定中國，大多是黑暴中人或黑暴同情者。對他們來說，沒有歷史，沒有政治的是非黑白，只有洋人給他們培養出來的奴才心理。

中國傳統是死者為敬。作為個人，尤其是別國的政治人物，我們可以給予一定的尊敬。像國與國交往裏，中國還要尊重英國的名義元首，這是禮。與此同時，我們不能忘記歷史現實，歐洲列強侵華的過程裏，英國是最大罪魁，單只鴉片販賣便是犯了反人類的罪行，中華子孫是不可能忘記寬恕。兩場鴉片戰爭、八國聯軍侵略，都是刻在歷史，銘記在心。與此同時，英國的販賣黑奴，在美洲建立奴隸制，犯下的罪行更大。人類歷史不能將之輕易抹殺。英國帝國主義、殖民主義都屬破壞人類文明，邪惡的制度，國際社會要群起而攻之，將之徹底埋葬，不容繼續在世界肆虐。

英女王是英國的元首，也便是英國帝國主義、殖民主義的兇手，洗不掉她的關連與責任。她的逝世，可說是標誌着大英帝國的沒落，是世界上受其奴役的民眾的喜訊。她的逝世使民眾可反思英國的殖民歷史，乃至歐洲沒落的列強的整體殖民歷史，看到歷史正走向新的方向。