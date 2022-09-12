日前又一個美國議員團竄訪台灣，這個團的議員橫跨民主、共和兩黨，來自軍事、外交、國土安全和賦稅等不同的委員會；這個團領頭的是美國眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席墨菲。「軍事」打頭，代表了這個團的「重要性」和「火藥味」，顯示了美國以武力支持台灣「謀獨」、對北京的挑釁性。

不過，蔡英文可不敢太炫耀這個團的「軍事意義」，不敢太過「刺激大陸」。蔡英文知道，解放軍一個多月來持續不斷的大包圍式實彈軍演，可不是鬧着玩的。「台灣不怕」？「蔡英文不怕」？沒人信，她自己也不信。

於是，蔡英文只好低調，刻意不提或少提這個團的「軍事意義」，而是反反覆覆說，她對該團訪台對台美達成「高質量」的貿易協議滿懷信心，對台美簽署「避免雙重課稅協定」表示期盼，希望彼此打造更好的投資環境……乍聽之下，人們還以為這個團不是美國眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席墨菲牽頭的，而是「經貿委」之類的小組頭頭率領的。蔡英文這番指東說西，言不由衷，暴露了她的心虛。

北京對墨菲團竄訪台灣表示「強烈不滿，堅決反對」，當天解放軍45架次軍機及7艘次軍艦在台灣周邊海空域演練。45架次軍機中有7個機種，其中大陸最大型無人機之一「TB-001」跨越「台海中線」，25架次軍機進入台灣西南空域。現在中美在台海問題上過招，在美國干預中國內部事務、北京反干預問題上過招，就是在「你打你的，我打我的」。

美國不顧北京的反對，一意孤行推行其「以台制華」政策，就是要挑戰北京的「一中原則」，就是要支持台灣分裂中國搞台獨。北京則一改過往因為實力不夠，對美國的反華行徑大多只能口頭反對的做法，在有了足夠實力下，寸步不讓，步步進逼，準備武統。美國耍的是虛招，只有表態作用；北京出的是實招，解決問題！