敵人的敵人就是朋友，道理淺顯易懂。日前有美國媒體煞有介事分析道，美國的地緣政治對手中國、俄羅斯和伊朗等國正愈走愈近，慢慢聯合起來反對美國。這種分析可謂「阿媽是女人」，在美西方不擇手段的圍堵打壓之下，中俄伊等國既面對共同敵人，也有共同利益，愈走愈近是順理成章的事，何必大驚小怪。

很明顯，美國最害怕的就是中俄正式結盟，所以一直在挑撥離間。最近俄羅斯主辦第7屆東方經濟論壇，來自67個國家和地區的數千名代表出席，中國自然也參與其中。結果又觸動老美神經，刻意拿着放大鏡在雞蛋裏挑骨頭，質疑中國在與俄羅斯交往中沒有表現出「克制」，甚至「暗中幫助俄羅斯」。這正是典型的霸權思維，中國與其他國家正常交往，難道也要美國批准？中俄維持經貿關係，到底違反了哪條國際規則？

事實上，面對美西方極限制裁，俄羅斯必然向東轉移，也必然加強與中國等亞太國家的經貿合作，這是大勢所趨，任何國家都阻止不了。美國指摘中國不參與制裁或破壞制裁，只能說明自己蠻橫霸道且愚昧無知。中國本身也正遭受美國各種無理打壓，有何理由還要跟隨美國制裁俄羅斯？更何況，除了歐洲和一些附庸國之外，世界上大多數國家和地區並沒有跟隨美國起舞，依然維持與俄羅斯正常往來，美國亞太「盟友」印度甚至乘機大量掃入平價俄油，賺得盆滿缽滿。

對美國而言，最大的噩耗是全球正加速去美元化。中俄決定以人民幣和盧布結算天然氣交易，印俄也早就以本幣進行貿易結算，這種趨勢將愈來愈明顯。而這正是美國自己造成，它動不動就揮舞制裁大棒，動不動就祭出金融霸權，只能迫使其他國家逐漸遠離美元資產，故老美與其質疑中俄愈走愈近，不如怪自己倒行逆施。

中國一向奉行不結盟政策，即使與俄羅斯的戰略合作「沒有止境，沒有禁區，沒有上限」，至今也沒有打算結成軍事同盟。但今時不同往日，在美國步步進逼之下，所有可能性都不能排除。畢竟世界正經歷百年未有之大變局，沒有理由繼續墨守成規，美國到處拉幫結派，為何中國還要堅持單打獨鬥？「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」既然美國害怕中俄結盟，中俄何不遂其所願？