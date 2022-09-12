「議而不決，決而不行」是國家領導人在回歸之初痛批特區政府的評語，無奈廿多年過去，這八個大字仍是香港死症。

財政司司長陳茂波又寫網誌，指受本地疫情反覆、金融狀況趨緊、外圍環境轉差等因素影響，近期樓市稍有調整，截至今年7月，住宅樓價比去年9月高位回落超過5%，今年首8個月成交量較去年同期下跌近四成，連同港股市況偏弱，遏抑市民消費意欲；又指市場預期兩星期後的美國將再度大幅加息0.75厘，本港不少銀行已陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士按揭負擔難免增加；銀行亦可能調整存貸利率，或將增添中小企經營壓力。

既然明知本港經濟深陷內憂外患，加快通關復興旅業，讓外資暢通無阻來港經商，便是當務之急。惟眾所周知的是，港府至今仍然舉棋不定，原擬11月通關，現在卻愈講愈縮，賴到冇嘢好賴，又將責任推到市民頭上。陳茂波直指，進一步擴大疫苗接種才會有更廣闊空間，最大程度恢復與境外往還。問題是，本港兩針接種率已逾九成，三針亦逾七成，數據同新加坡相若。人家早就通關並解除大部分防疫措施，旅客入境又不用隔離，確診數字未見大幅飆升，醫療系統更不見崩潰。究竟要幾高的接種率，港府才會取消「疫苗通行證」、取消入境隔離、讓社會真正復常？現在不斷提高叫價卻沒有復常時間表，市民反感豈是無因？

港官不敢作為，卻以長者接種率不高為遮羞布，現在更進一步連細路仔都不放過，不斷強調兒童感染新冠的危害，施行各種手段逼針，卻不顧家長對疫苗引發兒童心肌炎的憂慮。全球都早已復常，內地也不會逼針，偏偏只有港官船頭驚鬼船尾驚賊，說到底是欠缺擔當、不做不錯。