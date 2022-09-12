近年的美國政府處處惹火頭，卻是處處碰壁，跟誰較勁都贏不了。山姆大叔就像一個號稱武功天下第一的人，不停向大山小寨各門各派下戰書，但每逢碰上實力強橫的對手，都是一敗塗地；即使遇上表面上軟弱可欺之人，卻仍是奈何不了對方。

美國前總統特朗普剛上台時，便試圖立威，柿子挑軟的捏，在2017年，他率先挑釁北韓，聲言要迫使平壤解除核武裝。美國滿以為只要加強制裁，金正恩政權就一定會就範，但是制裁措施實行至今已有5個年頭，北韓還是好端端的，近日更宣稱永遠不會放棄核武。

山姆大叔對付北韓，尚且檢不到便宜，2018年再發動對華貿易戰，結果就更不消說。這一場不見硝煙的戰爭，原本是想懲罰中國，警告北京不能再賺取巨額的外貿盈餘。如今4年下來，美國對華的貿易赤字卻是一年多於一年，山姆大叔年年都被賞耳光。

2018年發動的對華貿易戰不易打，美國翌年又試圖挑一個弱者去欺負，這次相中了委內瑞拉。白宮指委內瑞拉的馬杜羅建立獨裁政府，不但要對該國實施經濟制裁，更公然扶植出另一個政權。這是關乎生死存亡的鬥爭，馬杜羅政府一度岌岌可危，但終究還是撐了下來。到2022年，美國面臨能源危機，拜登即使老大不情願，也不得不向馬杜羅求和示好。

特朗普留下的爛攤子，至今尚未收拾妥當，繼任人拜登卻是不知好歹，今年又發起對俄羅斯的全面制裁。美俄之間這一場另類戰爭正打得熾烈，山姆大叔則依然在走背運，此刻的他又處於下風，只能巴巴地看着俄羅斯人，在沙場上悠然地檢拾着大量戰利品。