法庭日前對5名被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪的被告，各判處監禁19個月。值得留意的是，5人不但不認罪受審，被告當中更有人利用求情時間，大肆宣講黃絲、黑暴的政治歪理，全無悔意仍獲酌情扣減刑期。對披着羊皮的狼仁慈，難怪坊間不少人也大惑不解。

案情指5名時任香港言語治療師總工會骨幹成員，前年6月4日開始發布3本被指有煽動成分的兒童繪本，即使在《港區國安法》實施後仍照樣刊印其中兩本繪本，首部繪本刊印量達3,000份，由75個區議員辦事處及組織分發，更上載電子書到網上，瀏覽人次逾21萬，足見有一定程度的廣傳。

法官判刑時指，被告藉帶有危害港府及中央政府意圖的繪本，對兒童讀者進行洗腦，種下仇恨，荼毒思想，在兒童心中構成傷害，可見情節十分嚴重，而且涉事人等持續作案，視國安法如無物，以行動表明其目無法紀、睬你有味的態度。法庭應該給予機會讓犯事者改過自新，酌情扣減刑期是其中一種方式，惟大前提是犯事者要知錯能改，上述5名被告符不符合此一條件，各界有目共睹。

其中一名被告解除其代表律師，選擇親自求情，揚言還押13個月以來深切體會及反思，這體會是甚麼呢？原來是「沒有後悔站在『羊』的一方，只後悔沒有出版更多繪本」，並指言論自由有代價，又反問有限制的是否自由，講得不亦樂乎，若非遭法官打斷，此等冥頑不靈的被告絕對有能力將法庭變成黃絲、黑暴歪理宣講大會，以替法庭外尚未落網的黑暴餘孽大壯聲威。

當然，串謀發布煽動刊物罪最高刑罰監禁兩年，煽動他人分裂國家最高刑罰為監禁10年，兩者有莫大分別。比起判刑，控以甚麼罪名往往更具決定性。