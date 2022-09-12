港府成立的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」提出「共創明Teen計劃」，為弱勢社群家庭尤其是住在劏房的中一至中三學生，提供總額一萬元的財政支援，並為他們師友配對，協助制訂個人發展規劃，名額2,000個，為期一年。體現出本屆政府十分重視跨代貧窮問題，以更精準的扶貧模式協助住劏房的基層青少年向上流動。

筆者經常接觸劏房家庭，家長背負沉重的生活壓力，大部分收入用於支付租金和生活所需，難以為子女提供額外的教育資源，因此不少劏房戶希望申請計劃。根據去年《「劏房」租務管制研究工作小組報告》，全港有逾22萬人居住在劏房，其中15歲以下人士佔16%，2,000個名額只能幫到其中一部分家庭。筆者建議當局在招募義務導師方面，加強與社會各界合作，包括商界、體育文化界、專業團體、地區團體、同鄉團體等，如招募到更多有心有力的導師，應盡可能擴大受惠名額。

如何令計劃具可持續性，讓導師對學員的正面作用可長遠延續，真正做到「生命影響生命」，亦是非常重要。當局除了要讓導師與學員保持溝通，亦要透過不同方式去關心和了解學員情況，以更好地追蹤和評估計劃對解決跨代貧窮問題的成效。

此外，政府要幫助劏房學童擺脫跨代貧窮，最關鍵是讓他們「告別劏房」，為他們提供一個更好的居住和學習環境，否則很多工作都只會是事倍功半。劏房不單止是居住質素的問題，更是脫貧扶貧的問題，政府一定要制訂「告別劏房」的路線圖及時間表，加快覓地興建公屋和過渡性房屋，讓劏房基層家庭看到改善生活的希望，配合其他政策措施的支援，提供更多向上流動機會，協助基層青少年建立信心，訂立人生奮鬥的方向。