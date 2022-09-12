老牌帝國主義英國封建王朝的女王壽終正寢，引來各方的反應，尤其是昔日殖民地被統治過的人民，折射有不同物理反射的效果，有哈哈鏡式、有放大鏡式、有顯微鏡式、有透視鏡式，反映出人生百態，折射出人們不同階級、不同地位、不同立場、不同信仰，便有不同看法。晚清愛國詩人黃遵憲說得好：天堂與地獄，善惡人所召。

筆者第一次看到英女王相，是在尖沙咀差館（今廣東道的「1881」）拘押疑犯的鐵欄柵內，時為小學生，因替母親早上賣粥幫補家計做小販而阻街被拉。只見「她」嘴角陰陰笑，把手無寸鐵、為口奔馳的小販當賊辦，心想：「出狗王（即出動洋警司帶隊大包抄拉小販）好叻咩？」「點解在中國人的土地上，鬼佬咁霸道？」

第二次看到英女王相，是在何文田勞工處，是時服務於香港洋務工會，協助被無理解僱又被欠薪的工人前往登記追討欠薪，反對無理解僱。只見勞工處把門口欖閘用鐵鏈鎖起，僅容許一個人打側身進入，心想「你」已高高在上，為甚麼這樣「怕得要死」，害怕工人前來求助討公道？

第三次看到英女王相，是在粉嶺裁判法院，其時協助家庭傭工阮女士狀告洋老闆無理解僱兼拒絕依法補償一個月薪金代通知金和雙糧。經勞工處調解無效後，惟有入稟法院求公道，看到「她」的相片高掛堂中央，以為真是「明鏡」高懸，可以斷黑白、判是非、討公道，豈料阮女士追欠薪「得直」變「瓜直」，贏了官司但收不到錢。女王相下的法官說：「法庭依法判得直，但沒法例判收錢；要收錢則須自費請執達吏封屋拍賣，但要想清楚，若老闆是租屋，那末便連『差費』也蝕埋。」試問公義何在？原來說到底，殖民地的打工仔女毫無保障。