香港政府谷針，相信係全世界最努力嘅，先前谷長者打針，依家又鼓足九牛二虎之力谷幼童打針。政府專家日日夜夜叫家長快帶子女去打針，總之打得快好世界，只要打齊兩針，勝過路上執到金！

事實上，政府一味「為你好」而谷針，很多時卻又過猶不及，反而玩殘家長。正如本報指出，疫慌苦纏世界近3年，唔少國家及地區已相繼鬆綁之際，新加坡疫苗接種率同香港相近，即接種兩針嘅人口逾九成，接種3針者亦超過七成，之不過新加坡老早已解除口罩令，學生上課也不必戴口罩，未打針嘅旅客入境亦不須隔離。反之，港府一邊谷針一邊喊驚，防疫政策依然僵化，不求變通。

目前未打齊兩劑疫苗或冇接種疫苗嘅市民，一旦中招，須隔離14日。本報接獲唔少家長投訴，指年幼子女確診後好快康復，當局卻依然唔允許提早放「疫監」，斥政府根本係「懲罰」冇打針嘅學童。小朋友康復仲要困夠14日先可以外出，梗係鬼殺咁嘈啦，變相難為媽媽，除了陪坐「疫監」，仲要畀仔女嘈到快精神失常！有呼吸系統科專家指出，政府早前已調整未接種兩針嘅確診病人出院標準，只要佢於確診第7日或之後，核酸檢測CT值大於30，臨床條件合適就可出院，「醫院得，社區放寬亦可行」；既然係咁，佢認為呢波疫情過後，政府應該考慮更改甚至放寬疫苗通行證規定。

可惜政府一意孤行，甚至變本加厲，由本月30日開始，疫苗通行證適用年齡將下調至5歲，唔打齊兩針唔畀進入食肆、圖書館及運動場等，當真係「谷針」變成「逼針」，完全冇理會做家長嘅感受，譬如小朋友唔打針嘅理由，是否有家族遺傳基因或其他原因。好心畀條路行吓喇，盡快廢疫苗通行證。