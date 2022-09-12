「在這機遇面前，希望面前，好好的鍛煉，歲月留身邊，開展不忘信念。」這是香港慶祝回歸25周年的主題曲《前》的內容，一個有力度的單字，代表着香港現在需要攜手同心向前看、往前走。日前，本人有幸出席香港電台主辦的出發2022唱響時代金曲音樂會，喜見曾處社會「暴風眼」的港台和港青，在《前》舞台上相逢共勉，經歷時代淘漉，知悉進退深淺，並以共創美好明天的新視角，同邁砥礪前行的新路徑，共譜社會前進的新篇章希望。

《前》是由港台負責製作，展現國家為香港帶來新機遇，傳達年輕人只要把握機會、背靠祖國，同心一起創造，令香港繼續繁榮，配合「砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程」的活動主題，更破天荒邀請28位香港和內地歌手參與。本人和香港傑青協會與港台在抗疫和青年服務方面合作良多，對《前》的主題和青年的投入，既欣喜更感嘆。

媒體除了提供資訊娛樂，還具有凝聚人心和指路明燈的作用，但受限於西方價值和話語權的壟斷支配，以及偏向小眾化、單向化和受外部力量操控的「棋子化」，易令人們思路迷糊、方向迷亂，退回自己的「孤島」或「部落」作自我封閉洗腦，激化不信任或內訌撕裂的危機，不利於「由治及興」和價值觀重塑的重要任務。事實上，曾屢遭攻訐的港台，改革不足一年便取得脫胎換骨的成就，一洗過往的貶損負評，並讓營運重回正軌，切實履行《香港電台約章》訂定港台作為公共廣播機構的目的及使命，在當前詭譎多變的複雜形勢下，凸顯主流媒體「講好中國故事、講好香港故事」的作為、擔當，令人充分感受政府的作為和能量。

這說明甚麼呢？就是昔日的顢頇失誤，全屬理念和人為的偏執和偏誤，往後只要不再找藉口不再卸責，凡事都會有作為。港台如此，港青也一樣。

身處多元社會，大家都有不同的價值、認同和追求，但當中有不少是建基於各種假設、想像和認知不足，外力或反對力量在背後的隱形黑手，易令心智尚待成熟的青年走上暴衝暴亂的歧途。給青年更多包容、更多機會，以及更系統性的愛國教育，讓他們發自內心地自覺選擇愛國情感。在當前「由治及興」、價值觀待重塑的節眼點，改革港台和強化身份認同，便成為香港在新時代新起步的新指標。

時代考驗青年，青年創造時代。惟有決心、有信心、有使命感，經過磨練的青年，才能真正茁壯，關鍵是港青怎麼在成長過程中看待自己的角色和身份，即使有人會因不同原因，對個別外國或價值觀懷有更多情感和認同，但只要在現實中不發生衝突，僅屬精神和心理層面的狀態，仍是可以接受；但若是對現實中的社會、管治和國安構成危機，則沒有姑息輕忽的空間，必須嚴肅處置。