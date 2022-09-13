中國變，世界變，香港怎能不變？

變不能止於言語，而是社會上下動手，即使反對的既有勢力，固有思想與利益抗拒，香港還可學內地成功改革之路──增量改革來推動存量改革。增量改革可把改革的措施拿出來在現實中考驗，成者取，敗者棄，還可修改改善。這便可避免執拗的競爭，也符政策試驗的科學精神。增量改革首先可從金融領域開始，因這是香港最具優勢之處，也最容易在新冷戰中受到美國破壞和打擊。

香港國際金融中心一直依賴的是美元離岸市場的運作，縱使有港元，卻是與美元硬掛鈎，香港的金融貿易差不多全用美元。相對而言，雖說有全球最大的人民幣離岸市場，卻只是存款追逐利率與匯率利益，金融運作作用極其有限。全球正在去美元化，香港若還是執着美元不放，將會隨美元而敗，且在去美元化的國際金融動盪中蒙受巨大損失。

香港也應逐步去美元化，一是增強港元在結算支付的作用。例如香港與東南亞貿易可增港元與當地本幣結算，推動港元、債券和其他融資手段。政府也可發基建融資的港元債券，增強港元債券市場的規模與流動性，以此呼應去美元化的趨勢。當然，亦應考慮從與美元硬掛鈎擺脫出來，像新加坡那樣自主操縱與一籃子貨幣掛鈎的匯率制度。總的方向是朝去美元化過渡，步伐可看時機或快或慢。

若瞄準東南亞，港元可借東南亞今後的大發展乘勢而上，成區域貨幣，輔助人民幣的國際化，也藉此使香港本地金融和相關國際服務有所擴展，加強香港作為中國最大離岸國際金融中心角色。

其次是全面引進非西方的金融機構，例如俄羅斯、東南亞、中東以至非洲，以及內地的地方金融機構。一是使香港的國際金融中心更多元化、多極化，鞏固市場機制，抵銷西方金融機構對香港的壓力和控制。二是讓非西方機構，包括受歐美制裁國家的金融機構在香港有可靠的出路，繼續發展，也可與內地地方金融合作提升雙方國際化和多元發展的道路。

在與內地緊密合作協調下，香港應可靈活地應付西方的各種制裁，運用各種創新手段，瞄準國際形勢的變化，在現實的夾縫中發展，以待下一步美元霸權衰落、無力制裁時作大發展。此中意義便不單止香港內部體制的改革，而是順時勢作戰略與國際角色的大調整。