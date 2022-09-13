港英政府時代，香港的管治能力很強，港督大權在握，說一不二，不論是「政府高官」、「兩局議員」、「商界領袖」都要俯首貼耳。這狀況，首先是制度造成，其次是港督本人有行使權力的決心、意志和手段。如此這般，香港成為「行政主導」。

北京要在1997年收回香港，提出「一國兩制、港人治港、高度自治」，當然看到了這些，極希望97後保留這個「行政主導」。然而，絕不甘心把香港交還中國的英倫，還想在97後操控和影響香港的英倫，則不想將此「寶貴遺產」留給中國。英倫出了兩招對行政主導釜底抽薪，一是推行「民主普選」，大大強化立法機構，讓完全普選之日就是立法權力凌駕行政權力之時。二是把政府機構拆解、「外判」、「公司化」、「獨立法人化」，大大削弱政府的權力範圍，政府施政要受到各行各業獲得獨立自主後的扯皮、掣肘，結果是亂七八糟、一盤散沙，啥事也幹不成、幹不好。

此外，還有美其名曰「持份者」的冒出，這是這些年有人為了不聽政令、抵制政府施政、削弱行政管治而編造出的一種「自我賦權」的說法。例如，香港司法界為了對抗「去殖化」、抗拒社會「去掉假髮」的要求，就聲稱這件事要徵求司法界「持份者」的意見。

我們要問，這種不合時宜，有損香港形象、國家尊嚴的東西，摘了就是，哪來甚麼「持份者」？誰有權力持這個「份」？這不是胡扯嗎？這樣的自我賦權不是很荒謬嗎？看來，不僅是立法機構、政府部門「公司化」在削政府之權，司法界也來削一刀。

當年，行政主導在香港強而有力，根本原因是英倫對香港管治的建構和把控。回歸後，香港的行政主導「弱雞」，不成樣子，是「一國兩制」框架下的行政主導被英倫抽走了「國家支撐」的骨髓，內內外外的港英餘孽、亂港派都可以不把行政主導當回事，目的是給「一國」好看！