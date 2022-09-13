美國日前舉行系列活動紀念「911事件」21周年，多名華府高官警告，面對嚴重的社會撕裂，來自國內的威脅大於恐怖主義帶來的威脅。這實在是莫大諷刺，美國進行逾20年的反恐戰爭，到處打打殺殺，耗費無數資源，犧牲無數人命，到頭來才發現最大威脅來自國內。正如中國古代「周處除三害」的故事一樣，周處殺虎斬蛟，以為為民除害，後來才明白自己正是民眾眼中的最大禍害。

911事件後，美國先後攻打阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞等等，估計最少造成80萬人死亡，數千萬人流離失所。相對於911事件導致2,977人死亡，何者更恐怖，答案不言而喻。最大的問題是，美國以「反恐」為名肆意發動戰爭，付出高昂代價，但並沒有令美國變得更安全，民眾的健康和生命反而面臨更大威脅。單是一場新冠疫情，就死了逾百萬人，而無日無之的槍枝暴力，更使無數美國人活在惶恐中。美國每年都有數萬人死於槍下，這才是最最恐怖的事，911事件又何足道哉。

華府高官承認，911事件以來的21年裏，美國面臨的威脅已從外國恐怖主義轉變為國內極端主義，民眾因國內仇恨意識蔓延、反政府情緒上升、對個人機遇不滿等而訴諸暴力。其實，美國所有問題都是政客造成，他們為了政黨和個人私利，不斷煽惑民眾，挑動民粹，將美國一步步推向極端主義和納粹主義。去年發生的國會山莊騷亂，正是極端主義和納粹主義的爆發，而這絕不會是最後一次，由政黨惡鬥引發的暴力必將愈演愈烈，最終演變成內戰一點也不奇怪。

尤其諷刺的是，華府一方面呼籲民眾遏止極端主義和暴力行為，一方面不斷在全世界煽風點火挑動戰爭。早前有美國新聞網站揭秘，近年華府通過一個秘密軍事項目在全球開展至少23次代理人戰爭，利用外國軍隊或非正規軍，執行所謂的「反恐」任務。實際上，培植親美勢力、介入地區衝突、打擊戰略競爭對手，已成為美國維護霸權的慣用伎倆。

烏克蘭戰爭就是典型的代理人戰爭，美國利用烏克蘭來遏制俄羅斯，並綁架歐洲，明明是為了維護本身霸權，卻包裝成維護公平正義，可謂虛偽至極。最近美國加緊在台海攪局，企圖策動另一場代理人戰爭，但中國早已嚴陣以待，不戰則已，一戰必達目的，美國隨時玩火自焚。