日圓匯價插水，正是去日本旅行的好時機，日本政府亦適時宣布，正檢視每日入境人數上限5萬人的規定，料很快就會撤銷入境上限，屆時會同步放寬簽證和外國旅客跟團的規定，包括免除訪日遊客簽證及解禁個人遊。

這對於視日本為「第二個家鄉」的香港人來說絕對是好消息，惟目前本港仍維持「3+4」疫監規定，一想起就覺得冇癮。更須指出，即使打工仔不介意浪費寶貴的年假在檢疫上，但訂機票也不容易，皆因現時往來香港的航班大減，機票價錢貴，要真正回復到疫前的好時光，談何容易。

航空分析公司Cirium數據顯示，目前至少有45家國際航空公司暫停飛往香港，包括英航、法航和中東的阿提哈德航空。此外，維珍航空亦將倫敦至香港航班的停飛時間延長至明年3月。國際航空運輸協會總幹事對香港不再是國際航空樞紐表示「十分遺憾」，又指愈來愈多國家放寬要求，乘坐飛機必須佩戴口罩的強制令已被部分國家取消。由此可見，只有香港視旅客為洪水猛獸，入境前既要提供核酸陰性證明，抵港後又要再次取樣，還要到檢疫酒店隔離，再送多個黃碼予非確診者限制其活動，而且必須完成接種疫苗、罩不離口始准入境，一聽就令人頭大如斗。外國旅客過門不入，何足為奇。

最令人不解的是，港府硬將通關和躺平掛鈎，一味拿長者和兒童接種率不高說事。難道新加坡、日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞等正常與國際通關的國家，個個都是躺平？個個都視人命如草芥？新冠疫情發展至今，變種病毒早就和原始病毒不同，致命性已大大減低，港人亦知道一旦確診如何自保。港府動輒拿人命等高大上理由為擋箭牌而不肯開關，根本站不住腳。