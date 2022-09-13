昨日，本欄談到美國正在走背運，由2017年至今，無論跟哪一個國家較勁，幾乎都討不了好去。對付中國、俄羅斯固然不行，即使面對北韓、委內瑞拉這一類小國，山姆大叔一樣拿人家沒法。如此窩囊的表現，跟美利堅號稱世界第一強國的地位，看來很不般配。

應付有形的對手，美國已然不濟，應付看似無形的對手，就更加是一敗塗地。新冠肺炎疫情肆虐至今接近3年，全球每一個角落都不能幸免。白宮座下，擁有世界上最優秀的醫療團隊與最豐富的醫療設備，但這一場疫戰下來，卻是損失慘重，不論是計算染疫者數量，抑或死亡者多寡，美利堅都是位列世界第一，這又是一樣教不少人費解的事。

不過，熟悉本欄的朋友，未必會對上述現象感到意外。大抵早在2017年之前，筆者已經再三強調，世道盛衰有時，強弱可以互為更易，如今不是一個強者當運的年代。天道無親，變動無常，有時候是加持強者，使你強而愈強；有時候卻是眷顧弱者，使柔者可以輕易剋剛。

西方土壤孕育出來的智者很多，但歐美文化也有局限性，懂科學的人未必懂哲學，懂哲學的人未必懂天命。俄羅斯總統普京素來睿智，卻也不一定明白東方文化剛柔互易的道理，正因如此，如今普京以強者姿態兵犯烏克蘭，這場仗卻不如他想像般打得順利。

最能洞悉天命者，或許還是中國人，尤其是中南海一眾老成謀國之士。近日傳出消息，中國與印度達成協議，各自在邊境上撤兵，結束對峙局面，而解放軍在台海的演習，也會漸次降溫。是潛龍的，自然會待時、待機而用，至於要待至何時？呵呵，那可是天機嘍！