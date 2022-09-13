相比起英女王伊利沙伯二世駕崩，英國民眾頓失精神圖騰，外媒引述國際貨幣基金組織數據報道，印度去年第4季國內生產總值（GDP）超越了英國，成為全球第5大經濟體，並在今年首季擴大領先幅度，這才是更值得英國人喊得一句句的國殤。

昔日的日不落帝國、世界有名的殖民主，如今落得被曾經殖民之地反壓過來的悲慘下場，這當然是咎由自取。尤其是當年滿以為自己發展的是金融產業，並非德國人走的工業路線，接收難民只會是坐食山空的負累，於是為甩開難民包袱，機關算盡後不惜脫歐，到頭來引發連鎖效應，歐盟工人離開英國，低技能工種出現勞動力短缺，更曾寫下全國職位空缺增至近120萬個的奇景，貨車司機不足，超市貨架空空如也，油站外擠滿排隊等入油的車龍，當內部亂作一大團，試問何來動力復甦經濟。雖然後來推出了吸納香港人抬錢移英的招數，但對補充勞工不足的幫助有限。

英國當前的問題絕非移英黃人自我催眠的那樣小兒科，單是第二季GDP僅增長1%，經調整後為萎縮0.1%，通脹率創下40年來新高，英倫銀行亦表示當地衰退風險將持續到2024年，郵政及鐵路工人工會雖然宣布暫停罷工，向女王及其家人服務國家表達致意，但食物及能源價格飆升，英國人變相被減人工的事實，並不代表已經得到解決，凡此種種，並不是考驗首相卓慧思的領導能力，而是英國上下是否已做好由富入儉的心理準備。

奇怪的是，對於被印度反超，英國領導層不但沒有重點提出來加以談論以及好好反省，反而是採取大事化小的方式處理，幾可肯定這樣的一頭鴕鳥，想要走出當前經濟民生問題的愁雲慘霧，恐怕只能靠英女王在天之靈的保佑了。