香港在藝術文化方面的發展，過去一直未有以大局觀發展，未有一套完整的藝術文化政策及發展策略。中央支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，正是賦予了香港一個新使命，要善用好香港作為中外文化匯聚的獨特地位及優勢，從一個新的高度及深度出發，銳意發展好藝術文化，說好中國故事、香港故事。

筆者上周出席「香港新坐標──中外文化藝術交流中心」高峰論壇，特首闡述了發展藝術文化這個新經濟引擎的四個目標方向，軟件方面包括加強與內地及海外藝術文化機構合作與交流、善用數碼科技與壯大藝文界人才庫，筆者十分支持有關工作方向。中央駐港官員更提出一個發展布局概念，就是「南金融，北創科，中間必須有文化」。

筆者認為，這可以由西九文化區作起點，結合油尖旺文化設施或場地，作為藝文空間作整體部署及發展，把西九的文化氛圍延伸，加強「中部」及周邊藝文活動一站式的宣傳推廣。另外，從產業發展角度部署，善用歷史建築或在重建地區增設文化部落或文化產業園區，培育文化產業或品牌營運機構。

做好頂層設計，是發展香港文化軟實力最重要的一環。我們可以參考內地、澳門及南韓的做法，找出適合香港的發展路向。筆者5月在立法會提出「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」議員議案，也發表了一份文化藝術政策與發展倡議書，臚列了50多項建議，提出設立文化產業或文化委員會建議，督導和制訂文化政策及產業化方案，制訂一套新的公帑撥款機制；重振香港電影業與港樂地位，制訂文化藝術盛事化品牌。香港要成為中外文化藝術交流中心，我們確實要追落後，以結果為目標，增強香港在藝術文化領域的軟實力與話語權。