已被撤銷登記的香港言語治療師總工會5名負責人，包括正副主席、秘書、司庫、理事等，在前年共同創作《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本繪本，免費分發並舉辦親子讀書會等洗腦煽動活動，被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，日前被判罪名成立。這是首宗判決釐清何謂言論自由、何謂破壞國家安全的煽動性罪行的具案例性洗腦煽暴案件，19個月囚禁刑罰過輕了。

正因為案件性質的極其重要和敏感，罪與非罪的界線爭辯，境內外反對勢力千方百計鼓動輿論施壓，以配合辯護律師的如簧之舌。好在最終的結果，顯示法庭法官作出了獨立和公正的裁決，國安法指定法官郭偉健裁決5人罪名成立。判詞指出，表達、言論、出版，以及進行文學藝術創作和其他文化活動的自由並非絕對；5人向4歲以上兒童及讀者滲透意識形態，宣揚分離主義，否定中國對香港的主權，深化港人與內地的敵意和仇恨，欲製造或引起社會騷亂。

其實，自2019年年中起，本港出現大規模暴動，這反映有部分人否定中國對香港的主權，不支持「一國兩制」。之後雖已實施《港區國安法》，但部分人仍未改變態度，社會暴亂的種子猶廣泛存在，港府有急切需要維護國家安全，防止暴亂死灰復燃。為保障國家安全及維持公共秩序，施加限制實屬必要，控罪沒有違憲。

控罪中的「憎恨」、「藐視」、「離叛」和「不滿」等煽動仇恨概念，其實都是由始至終貫徹在整個黑暴過程中。3本洗腦刊物竟把「12瞞徒」美化為羊、把國家醜化為狼，從幼童開始灌輸反中反共思想情緒，深埋推翻建制及國家的仇恨種子，用心何其毒也！