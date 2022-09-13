笑看天下：仲要自廢武功至何時-施友朋 評論員

「通關」為世界各地大勢所趨，唔好話屈咗近3年嘅市民盼外遊，有頭有臉嘅商界人物，更是接二連三爭相發言，希望港府唔好成日耽於「數據」，遲遲唔肯「解封」，冇勇氣踏出正確第一步。再如此蹉跎歲月，香港經濟空轉，國際金融中心難保，失血過多，他日即使真通關，恐怕都返魂乏術！

爭取全面與國際通關，至低限度可以捍衞旅遊、零售、飲食等行業，依家百業蕭條，各行各業吊鹽水，無不喊慘！事實上，放遠目光，一旦與國際接軌，落實真正商貿互通，自己提燈，照亮自己也照亮人哋，何樂而不為？一直「閉關」，如何實踐阿爺下達對香港嘅「四個必須」？唔肯快快落實「入境解控」，仲日日喺度爭議檢疫安排為「3+4」定係「0+7」，大哥，畏首畏尾，身其餘幾？再一味迷惑於「數據」，「議論未定，敵已渡江矣」！這是南宋亡國嘅歷史教訓！

港府即使放寬至「0+7」，其實都係落後於形勢。正如有論者指出，不少人誤以為「0+7」等於「開放」和「復常」，其實所有訪港旅客仍須喺登機前接受核酸檢測；再講啦，旅客至少7日內受「黃碼」限制，唔可以入餐廳、去酒吧，只覺處處受限，好冇癮！相對其他國家如日本、南韓、澳洲、英國、法國等，已一再放寬入境限制。好似日本，縱使確診數字仍高企，一樣有唔少死亡個案，惟日本不肯落後於他國嘅相繼解封，正檢視每日入境人數上限5萬人嘅規定，相信好快會撤銷入境上限，令更多外國遊客趁日圓疲弱，可以去賞楓。

至於新加坡，旅客入境當地免檢疫，更明刀明槍擺明同香港搶資金爭人才。港府仲邊谷針邊喊驚收緊「疫苗通行證」，究竟要自廢武功至何時？