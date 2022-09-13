近年來，每逢佳節過去，筆者都另有一番感受。新冠疫情持續近3年，港人是否記得起，上一次能與親友歡度佳節，已是何年何月呢？每逢佳節倍思親，今年中秋，本港依舊一片愁雲慘霧，市民人人低頭思故鄉，根本無暇舉頭望明月；看不見月光，更看不到復常的曙光，不禁讓人感嘆，港府抗疫「亂作為」，倒不如「無為」；甚至有人譏諷︰「港府堅持不躺平，市民等到眼擎擎！」

別誤會，筆者絕不贊成港府「躺平」，也認同抗疫關乎民眾安全，應該堅持到底！不過，凡政策都必須因時制宜，即便是抗疫政策，也絕不例外。縱觀中國歷史，不懂得因時制宜，不主動求變，往往是朝代由盛轉衰的開始；所謂「此一時彼一時」，過往行之有效，也不代表如今適用，何況港府的抗疫政策從不見效，確診數字、死亡人數節節上升，新一屆政府上任後，仍舊冥頑不靈，難道要香港全盤皆輸，才主動求變嗎？

港府須改變的抗疫政策太多，但最該改變的，當數「疫苗通行證」！別弄錯，筆者並非反對市民打針，然而鼓勵市民打針，跟強迫市民打針，是截然不同的事，可憐有人至今仍傻傻分不清！倘若疫苗能徹底防止感染還好說，但事實一再證明，無論是接種3針還是5針，一樣會受感染，一樣有可能病死；關鍵是，假如已接種與未接種的市民，同樣有機會受感染，何以未接種者要遭受差別對待呢？未打針的海外港人，甚至是有家歸不得！

筆者想問，究竟是未接種但健康的市民，抑或是已接種但受感染的市民，較容易危害他人健康呢？答案顯然是後者。那麼在現行法規下，何者較大機會傳播病毒呢？答案也是後者！畢竟前者連餐館、商場也進不去；後者假如未被發現已感染，基本上去哪裏都暢通無阻！

誠然，接種疫苗也是有好處的，或許能有效減低患者死亡率、減輕症狀、降低出現併發症的機率等，甚至可藉此紓緩醫療系統壓力，因此鼓勵市民打針是合理的；然而已接種者一樣有機會受感染，受感染後一樣會傳播病毒，一樣會危害他人，尤其從接種率愈來愈高，新增確診宗數依舊破萬來說，似乎逼針意義已不復存在！筆者並非質疑疫苗效用，但無論是未打疫苗導致病情加重，抑或已接種疫苗後出現副作用，後果均由當事人自行承受，政府又有何正當理由替當事人作出選擇呢？尤其是愈來愈多實例表明，疫苗副作用絕不止於傳單所述。

可悲的是，港府未有考慮撤銷疫苗通行證，反而把逼針「魔爪」伸向兒童。稚子何辜，倘若有兒童因為打針出現嚴重副作用，諸如影響發育之類，是否該由港府承擔責任，照顧其一生呢？抑或最終還是由家長及當事人自行承擔呢？總不能說，決定權在港府之手，惡果卻由當事人自行承受吧！