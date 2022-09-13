正論：大陣仗抽驗污水　耗公帑多此一舉

窮則變，變則通，此路不通，就代表要放棄，做人如此，為官也應要靈活變通，然而港官多年來薪高糧準，食慣金飯碗，腦滿腸肥，連腦袋也塞爆了，所以抗疫想不出新招，故技重施，疫情總是膠着，要突破就是要靠新思維。

港府其中一招慣技，就是利用大廈強制檢測、圍封強檢驗污水等方法，希望揪出社區隱形患者，但各界一向質疑此做法，尤其是驗大廈污水，顧名思義，污水藏污垢，藏有病毒病菌是意料中事，以現在每日近萬宗個案，正如港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，每周新增7萬至8萬宗病例，以污水檢測作為指標控制疫情，已起不到作用。當局准許確診患者在家隔離，某程度上已接受大廈或會出現傳播，圍封強檢變成自相矛盾。

最初當局以為大廈強制檢測，可在香港的擠迫環境下，盡快截斷傳播鏈，但現時變種病毒散播能力增強，防不勝防，大廈昨日驗完，只要今日有確診者按一按電梯掣，便隨時前功盡廢，耗上不只人力，還有防疫物品資源。昨日沙田、深水埗、大埔及中西區多個屋苑屋邨驗出污水染疫。房屋署便要派發17.5萬個快速抗原測試包，供居民等相關人士檢測，帳面便消耗數以百萬元計公帑，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行檢測，也是消耗大量人力，說是勞民傷財，實不為過。大廈強制檢測及圍封強檢，在這個時刻變得不切實際，應該順勢取消了。

政府出招反反覆覆，換湯不換藥，機組人員免檢疫取消了一段時間，最近又放寬，由本月10日起，駐港機組人員抵港後只須在機場「檢測待行」，取得核酸檢測的無染疫結果後便可在社區作3日醫學監察，毋須隔離。可是歷經國泰航空大裁員後，航空從業員對重操故業反應冷淡，舉辦大型招聘會也請不到人。畢竟心冷了，亦充滿戒心，害怕將來又成代罪羔羊。

抗疫3年，全民疲勞，各界不是叫政府出手，而是要適當地「收手」，特別是營商環境，掣肘愈多，傷害愈大，臨近中秋突然要求出席宴會要快測，酒樓生意應聲下跌，欲哭無淚。商界一向都支持政府，尤其是各界別代表人物，都是敢怒不敢言，但最近幾位舉足輕重人士，以往鮮有發言，都打破沉默，促請盡快通關，這是很明顯信號，香港營商環境已經到了臨界點，這不只是抗疫問題，而是存亡問題，大孖沙口袋掏空了，難道基層還會有飯吃嗎？

綜觀政府近來出招，都是在舊有基礎愈挖愈深，例如谷針，成年人接種率高，未能遏止疫潮，便向小朋友打主意，打在兒身，痛在娘心，弄得家長人心惶惶，對整體抗疫卻未見有顯著成效。3年將盡，外國都盡量放寬防疫措施，社會邁向復常，新加坡可以，日本可以，為何香港不可以？以本港目前缺錢缺人才的處境，比其他競爭對手，其實更加需要變「通」，盡快通關便可以打通難關了！