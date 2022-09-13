功夫茶：青年發圍冇希望　打拚決心必受創

「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別！」呢一句經典對白，多年嚟深深影響咗一代又一代年輕人！後生仔唔想變鹹魚，唔想躺平，自然會為咗夢想而打拚！有啲人夢想好宏大，想創業發達、躋身上流社會；有啲人則甘於平淡，夢想可能只係置業買樓，有一個溫馨嘅家！夢想無貴賤之分，可惜嘅係，無論係宏大抑或甘於平淡，今時今日活喺香港地，似乎都實現唔到。青年人睇唔到前進嘅道路，看不見實現夢想嘅可能，又點會有留港打拚嘅意欲呢？

現時香港青年力爭上游嘅機會有幾少呢？假如話夢想係置業買樓，對於大部分青年嚟講，基本上就只有瞓上床、蓋好被，合埋眼大覺瞓呢個「方法」，皆因如今樓價高得離譜，根本唔係尋常打工仔可以負擔得到！的確，人生際遇好啲，例如「靠父幹」，的確有小部分青年係成功上樓。之不過，就連業界都認為，大部分年輕人只有「唔食唔住20年」，先有可能買到樓。想食飯？得，可能要儲夠40年囉！人生又有幾多個40年呢？

嗱！夢想係可以變嘅。唔買樓，夢想變成創業得唔得呢，畢竟唔少青年人都有志向，不甘一世做打工仔！可惜嘅係，喺香港創業，可以話難於登天！就算有一門技藝甚至係「行業狀元」，想創業都要有啟動資金；例如話廚藝好，又或者精於剪髮，想開店至少要有地方啦，奈何如今香港租金高昂，冇番幾十萬元傍身，點夠開業呢？現時市道慘淡，有啲大企業都頂唔順高昂嘅租金，分店執得就執，何況係中小企呢？

有見及此，愈來愈多團體同議員發聲，呼籲港府加強對本港青年嘅支援。其中，有地產發展商建議更改印花稅稅階，豁免年輕人首次置業嘅印花稅，亦可利用興建隔離設施嘅經驗，喺「北部都會區」興建青年短期租住設施等；亦有區議員批評本港建屋流程緩慢，認為可發展郊野公園邊陲地帶同棕地，又提出「新居屋計劃」，呼籲當局畀青年以優惠計劃購買居屋。針對創業方面，有議員建議政府與商場業主商討，將部分空間設置「香港坊」並裝修成小店舖，畀首次創業嘅年輕人以較低價格短期租用，又建議港府成立「微企扶助委員會」，以制訂支援方案。

無論係議員抑或商界嘅建議，都各具特色，自然係有利有弊，不過目的都係協助青年，唔想睇住香港衰落，繼續坐以待斃。動機係好嘅，皆因假如港府繼續碌碌無為，無視青年缺乏發展空間，最終受害嘅必然係社會，而唔係青年。正如功夫茶上文都提過，夢想係可以變嘅，青年人發現香港毫無發展機會，當然唔會甘心做鹹魚啦，夢想咪變成儲錢移民，離港另覓出路囉！最重要係，呢個唔係預告，而係切切實實發生緊；港府已經遲咗一步，仲唔亡羊補牢，香港危矣！