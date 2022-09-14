世界視線：單極世界臨崩解　多元合作向未來

1776年建國以來，美國在全球執行四百個對外軍事干預。1950年至1990年美蘇爭霸，世界二元化期間就有二百次，而1990年至2019年美國獨霸後冷戰單極世界（Unipolar World）時期，本來美國已經沒有敵人，但居然也有超過一百次，反而頻密度加了60%。一個美國學術研究小組發現了幾點重要事實：

第一，美國以非常規戰爭方式介入小國往往非常失利，先前的越南，最近在阿富汗都是好例子。第二，美國社會調查發現，美國人民基本上反對美國的海外軍事干預行為，希望政府對外表現更克制。第三，美國多年的介入反而使美國更失去影響力及備受質疑，甚至視為威脅。第四，美國的單極主義給俄羅斯及其他大國可以有樣學樣，霸凌小國。第五，美國人民更擔心的是國際軍事介入只會使美軍人命損失及經濟虛耗。

美國在後冷戰的介入，更大程度是動用軍事力量，以「反恐」、「守衞民主」及「人道主義介入」多於維護本身直接利益做藉口，更且軍事介入後佔領下的藉口可以繼續改變及難以查明背後真正動機，如美軍初期入侵阿富汗是反恐，之後是民主化及保護女性權利。持國際關係現實主義立場的麥爾斯海默（John Mearsheimer）教授，就指出美國在1990年至2000年的每年平均軍事干預比例，比2001年到2019年加入反恐理由後還高，說明反恐不是有效因素，他更認為在這美國獨大的單極主義期間，美政府是想趁機「民主化」一些國家，但他認為這是注定失敗，他批評美國政府過去口口聲聲支持民主自由執行國際公義，卻曾經摧毀伊朗、智利及危地馬拉等民主政府，更和不少暴政如沙特情同手足（又例如過去伊朗巴列維、越南吳廷琰）。

如今美國在俄羅斯及中國崛起下，形成的多元世界，美國的軍事干預會面對俄中兩方的阻力，干預會更加困難。

最後令人最悲愴的是，這個研究發現被美國軍事介入的國家，往往民主程度並非低，那些非常暴戾的政權，美國政府反而不敢觸碰（例如緬甸）。美國軍事介入之後的國家是否真的有改善，例子如烏克蘭、利比亞、阿富汗及敍利亞等，實況都非常悽慘，難道不應該放棄軍事干預，大國之間合作創造世界共同繁榮？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻