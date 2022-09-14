產評：全球樓泡硬着陸　港須撤辣脫困局

環球央行持續大幅加息兼收水，意味這些年一直支持着全球樓市泡沫延續的市場流動性已經逆轉，利率升幅加快，勢將窒礙投資，樓市首當其衝，並正反映在全球各主要城市的樓市數據上。至於香港，在嚴厲的防疫政策下，金融業正陷入萎縮狀態，削弱外來投資者對本港樓市的需求，加上內地經濟增長放緩，難寄望「北水」南來打救，且香港現大型移民潮兼百業蕭條，本地購買力實獨力難支。「息」魔要趁「病」攞命，偏偏港府忠言逆耳，死抱過時的樓市「辣招」不放，明年港樓將大禍臨頭！一個百年國際都會被弄得焦頭爛額，前景暗淡，可見天災可怕，人禍甚之！

行業數據顯示，全球各主要城市的樓市均價量齊跌，可見隨着今年以來美國聯儲局猛力加息，各大央行為抗通脹及保匯率而跟隨，利息成本飆漲，打擊資產價格。更令人神傷的是，俄烏戰爭沒完沒了，持續推升能源及糧食價格；且中美博弈、東西分裂，讓國際供應鏈無法重現原貌，重塑過程漫長，非常時期遇上極端事件，頓令全球經濟陷衰退風險。一時間股、匯、債、商品、樓大吹淡風，資金避險苦無出路，只有湧往美國，成就美元一匯獨強。

環顧全球，暫見不到有其他經濟體能獨當一面，避過衰退。美元持續獨強，非美貨幣承壓，亞洲新興經濟體正消耗外匯儲備力托本幣匯率，彷彿是亞洲新金融風暴前夕。再講，美國通脹即使已見頂，卻並不等如有條件快速回落，意味聯儲局本輪加息周期尚未見盡頭。

香港今年開始重新納入加息周期已無懸念，與樓按相關的一個月銀行同業拆息在突破2厘後頭也不回，銀行紛紛上調H按息封頂位，反映按揭利息成本上升。當明年樓按息率升至5厘，更多置業者對上車感卻步。奈何如今內地自身難保，剛過去的中秋小長假樓市冷清、消費氣氛淡薄，兩地通關無期，香港又如何指望「北水」來打救？

偏偏至今港府仍沒有意願優化防疫政策，恢復正常的國際往來。國際人才與錢財都被迫捨港而往新加坡，少了一批海外實力買家或租客，港樓必受拖累。缺少外資、北水參與，單靠港人，以目前的經濟景氣之差，顯然難力挽狂瀾。更何況不少中產和年輕人都選擇往外地發展，上車置業與分支家庭需求下降，當更多移民港人適應當地生活，開始清倉香港物業，二手樓市更激烈的劈價潮，只怕還在後頭。

港府若不盡快正視和設法打破這個困局，香港經濟這次內傷，只怕難以復原。外資既已一段時間適應沒有香港業務的亞洲市場運作，香港要重振國際大都會優勢，談何容易？最無奈的是，危機當前，港府仍未居安思危，及早為樓市鬆綁有序「撤辣」，輸血穩定資產價格，不甚作為的後果是白白錯失施策穩經濟的最佳時機，換來的結果是滿盤皆落索。

全球樓市步入「硬着陸」軌道，港元聯匯制度下，香港只有跟緊美國加息步伐，新傷舊患夾擊，迎面而來港樓的調整壓力不容低估，恐再次在全球「名列前茅」，成跌市前列！