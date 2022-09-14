正論：食環蛇王官懶理　防疫擾民最耍家

若論廢衙門之最，肯定非食環署莫屬。在該署治下，鼠患愈滅愈有，蚊患層出不窮，垃圾堆積如山，衞生每況愈下。最新一樁醜事，又有食環署防治蟲鼠組被揭蛇王吞泡，更除下口罩吞雲吐霧，觸犯防疫條例。署方接獲本報轉介後始如夢初醒承認人員違規，後知後覺，不踢不動，堪稱另類「五十年不變」。

本報接獲讀者投訴，指天水圍一處行人道外有15名穿着制服的食環署防治蟲鼠組外判工人，當值期間坐在行人路及山邊「攤抖」，不但阻塞行人通道，市民需繞道而行，最離譜是有多名人員拉下口罩肆無忌憚煲煙，違反防疫規定，令人側目。食環署接獲本報查詢後，證實相關人士違規，會根據合約條款向有關承辦商發出失責通知書並扣減服務月費，並會繼續密切監察承辦商的服務表現，「除罩」吸煙事件亦已轉介執法部門跟進。

事件看似告一段落，但同類情況已非首次發生，僅本報便多次揭發防治蟲鼠組淪為「蛇王吞泡組」，包括南區防治蟲鼠組人員開工只顧玩手機，有人脫去制服在石澳泳灘散步；黃大仙區防治蟲鼠組員工被發現長時間在房內「歎冷氣」。最經典是西貢防治蟲鼠組，一隊5人每日工作僅兩小時，每日到涼亭「打躉」睡覺、吸煙、等開飯，甚至被本報直擊開工期間躲於偏僻石屋開冷氣攻打四方城。

食環署每年動用大量公帑將工作外判，惟衞生情況不但沒有改善，香港更淪為「疫埠」，新冠疫情至今不息，期間又爆出瘧疾驚魂，大鼠戊肝的確診數字更是冠絕全球，三無大廈藏污納垢，在在證明該署尸位素餐。事實上，申訴專員公署曾多次主動調查，怒批食環署監管不力，外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分一樣成功中標。香港衞生情況之所以不斷惡化，皆因食環署「Hea做」成為常態，對外判承辦商不監不管，毫無表現也一樣照批標書，令外判商毫無改善動力。今次食環署老調重彈，聲稱會懲罰有關承辦商，然而若對承辦商日後投標毫無影響，這些所謂懲罰不過敷衍輿論，同助紂為虐沒有二致。

港府明知食環署劣迹斑斑，一直闊佬懶理，食環署前署長劉利群甚至獲林鄭加官晉爵，做得差反而有獎，港府賞罰不分，立壞榜樣。最諷刺是，政務司副司長卓永興曾長時間擔任食環署署長一職，任內毫無表現，現在卻口口聲聲打擊衞生黑點絕不手軟，甚至不諱言有些衞生黑點19年來沒有改善，不能接受云云。市民真想問一句，這些衞生黑點19年不變，卓副司長難道沒有責任？

更令市民意難平的是，港府防疫「大細超」，食環署懶政塞責不去管，偏要折騰市民。大廈驗污水並圍封強檢早被專家轟為無用和擾民，政府不聽；海外港人因為未打齊針，抗疫兩年零九個月至今有家歸不得，港府卻任由內地民眾一針不打也可照樣入境，更可獲發疫苗通行證。執法貴乎公平，抗疫亦然，港府卻帶頭搞特權自相矛盾，民怨升溫豈是無因。