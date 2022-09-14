功夫茶：村霸犯案視等閒　罰款幾千當��痕

各位，依家違口罩令或冇掃「安心出行」，定額罰款通知書都罰5,000銀，而違反大廈圍封強檢，一個唔覺意睇唔到通告冇去撩鼻，被抽查中嘅市民會被發出一萬蚊定額罰款通知書！呢，疫情肆虐，政府彷彿不敢有一刻鬆懈，何以西貢相思灣有「村霸」之稱嘅黃子洋，其經營嘅水上活動店涉嫌多次違禁令營業，卻輕判罰款6,000蚊？

廢一善則眾善衰，賞一惡則眾惡多。村霸將相思灣變成惡人谷，佢經營嘅水上活動店，無論村民舉報佢使用祖堂地擺放物品又好，被揭發違反停業令又好，村霸嘅水上活動生意剷極唔死，仲要野蠻生長！非法霸地違法建停車場等，地政總署和規劃署應有權執法，卻又無動於衷，阿哥，你話背後冇保護傘包庇有冇人信？

本報記者喺今年4月，連日直擊村霸經營嘅水上活動店多次違令營業。案情指，由於今年4月疫情持續嚴峻，政府發出號外公告，規定用作體育活動嘅處所必須喺4月7日至20日期間關閉經營，而村霸黃子洋喺上述日子內，繼續經營其水上活動店，向顧客提供划艇。警方直至4月9日採取放蛇行動，3名喬裝放蛇嘅警員前往涉案水上活動中心，當時村霸向3名警員介紹相思灣一帶嘅划艇路線，又記錄警員個人資料及要求對方簽下免責聲明，警員交易時使用一張有標記嘅500蚊現鈔；佢當堂斷正而被拘捕。

控方喺被告罪成後，透露黃子洋過去有4次案底，最近一次係今年5月被定罪。村霸親自求情，又話案發當日相思灣村亦有其他水上活動店係違令營業，唔明點解淨係拉佢一個，仲向裁判官問「公理何在」？村霸又話主要做熟客，之但係遇上警方放蛇「我都冇辦法啦」！呢，村霸唔覺自己違規經營係錯，反怪警方放蛇！那副嘴臉，好似啲強姦慣犯，你估我想㗎，係條靚妹着到咁性感惹火，「忍唔住我都冇辦法啦」！

村霸透露佢經營水上活動店已逾10年，近年疫情出現，啲人冇得外遊，去租艇嘅人多咗！換言之，違法經營水上活動都可謂豬籠入水！亦難怪佢財迷心竅，視法律如無物。翻查資料，村霸去年無故以石頭怒擲正常採訪嘅東方傳媒機構記者，令記者人身受到安全威脅，佢今年5月承認一項普通襲擊罪，被判罰款三千大洋咁大把！用石怒擲記者都唔使判監，難怪佢郁吓就問「公理何在」？依家兩單畸士炒埋一碟都係罰九千大洋，仲少過圍封強檢冇去撩鼻要罰一皮嘢，有執業大律師斥對一個案底多嘅慣犯不判監欠阻嚇力，罰幾千當𢱑痕，唔判監點向社會發放正面訊息？亦有議員指罰款咁少開一個壞先例，令其他人士有樣學樣「罰錢當交租」。功夫茶亦不禁要嚴肅追問：公理何在？